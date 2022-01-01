Mystery (MYSTERY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mystery (MYSTERY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mystery (MYSTERY) מידע Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders. אתר רשמי: https://furies-mystery.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974 קנה MYSTERYעכשיו!

Mystery (MYSTERY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mystery (MYSTERY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 999.98K $ 999.98K $ 999.98K ההיצע הכולל: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T אספקה במחזור: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (שווי מדולל מלא): $ 999.98K $ 999.98K $ 999.98K שיא כל הזמנים: $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 מחיר נוכחי: $ 0.000000002377 $ 0.000000002377 $ 0.000000002377 למידע נוסף על Mystery (MYSTERY) מחיר

Mystery (MYSTERY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mystery (MYSTERY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MYSTERY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MYSTERYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MYSTERYטוקניומיקה, חקרו אתMYSTERYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MYSTERY מעוניין להוסיף את Mystery (MYSTERY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MYSTERY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MYSTERY ב-MEXC עכשיו!

Mystery (MYSTERY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MYSTERYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MYSTERY עכשיו את היסטוריית המחירים!

MYSTERY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MYSTERY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MYSTERY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MYSTERYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

