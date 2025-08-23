עוד על MXSOL

MXSOL מידע על מחיר

MXSOL אתר רשמי

MXSOL טוקניומיקה

MXSOL תחזית מחיר

MXSOL היסטוריה

MXSOL מדריך קנייה

MXSOLממיר מטבעות לפיאט

MXSOL ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Mexc Staked SOL סֵמֶל

Mexc Staked SOL מְחִיר(MXSOL)

1 MXSOL ל USDמחיר חי:

$199.24
$199.24$199.24
-4.25%1D
USD
Mexc Staked SOL (MXSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:58:11 (UTC+8)

Mexc Staked SOL (MXSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 197.28
$ 197.28$ 197.28
24 שעות נמוך
$ 213.82
$ 213.82$ 213.82
גבוה 24 שעות

$ 197.28
$ 197.28$ 197.28

$ 213.82
$ 213.82$ 213.82

--
----

--
----

+0.46%

-4.25%

+9.16%

+9.16%

Mexc Staked SOL (MXSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 199.14. במהלך 24 השעות האחרונות, MXSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 197.28 לבין שיא של $ 213.82, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MXSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MXSOL השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -4.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mexc Staked SOL (MXSOL) מידע שוק

--
----

$ 103.14K
$ 103.14K$ 103.14K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

שווי השוק הנוכחי של Mexc Staked SOL הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 103.14K. ההיצע במחזור של MXSOL הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Mexc Staked SOL (MXSOL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mexc Staked SOLהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -8.8436-4.25%
30 ימים$ +11.64+6.20%
60 ימים$ +55.94+39.06%
90 ימים$ +49.14+32.76%
Mexc Staked SOL שינוי מחיר היום

היום,MXSOL רשם שינוי של $ -8.8436 (-4.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mexc Staked SOL שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +11.64 (+6.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mexc Staked SOL שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MXSOL ראה שינוי של $ +55.94 (+39.06%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mexc Staked SOL שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +49.14 (+32.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mexc Staked SOL (MXSOL)?

בדוק את Mexc Staked SOL עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMexc Staked SOL (MXSOL)

MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.

Mexc Staked SOL זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mexc Staked SOLההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMXSOL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mexc Staked SOLאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMexc Staked SOL לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mexc Staked SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mexc Staked SOL (MXSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mexc Staked SOL (MXSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mexc Staked SOL.

בדוק את Mexc Staked SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

Mexc Staked SOL (MXSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mexc Staked SOL (MXSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MXSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mexc Staked SOL (MXSOL)

מחפש איך לקנותMexc Staked SOL? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mexc Staked SOLב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MXSOL למטבעות מקומיים

1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל VND
5,240,369.1
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל AUD
A$304.6842
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל GBP
147.3636
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל EUR
169.269
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל USD
$199.14
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל MYR
RM836.388
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל TRY
8,162.7486
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל JPY
¥29,273.58
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל ARS
ARS$267,301.6392
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל RUB
16,070.598
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל INR
17,426.7414
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל IDR
Rp3,211,935.0342
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל KRW
276,581.5632
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל PHP
11,277.2982
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל EGP
￡E.9,662.2728
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל BRL
R$1,075.356
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל CAD
C$274.8132
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל BDT
24,227.3724
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל NGN
304,495.017
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל COP
$799,758.1884
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל ZAR
R.3,498.8898
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל UAH
8,254.353
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל VES
Bs27,879.6
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל CLP
$190,975.26
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל PKR
Rs56,460.1728
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל KZT
106,547.8656
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל THB
฿6,454.1274
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל TWD
NT$6,063.813
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל AED
د.إ730.8438
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל CHF
Fr159.312
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל HKD
HK$1,555.2834
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל AMD
֏76,238.7576
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל MAD
.د.م1,792.26
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל MXN
$3,694.047
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל SAR
ريال746.775
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל PLN
724.8696
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל RON
лв860.2848
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל SEK
kr1,895.8128
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל BGN
лв332.5638
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל HUF
Ft67,617.987
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל CZK
4,175.9658
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל KWD
د.ك60.7377
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל ILS
669.1104
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל AOA
Kz181,530.0498
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל BHD
.د.ب75.07578
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל BMD
$199.14
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל DKK
kr1,270.5132
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל HNL
L5,213.4852
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל MUR
9,088.7496
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל NAD
$3,490.9242
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל NOK
kr2,005.3398
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל NZD
$338.538
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל PAB
B/.199.14
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל PGK
K840.3708
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל QAR
ر.ق722.8782
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) ל RSD
дин.19,937.8968

Mexc Staked SOL מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mexc Staked SOL, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMexc Staked SOL הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mexc Staked SOL

כמה שווה Mexc Staked SOL (MXSOL) היום?
החי MXSOLהמחיר ב USD הוא 199.14 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MXSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של MXSOL ל USD הוא $ 199.14. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mexc Staked SOL?
שווי השוק של MXSOL הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MXSOL?
ההיצע במחזור של MXSOL הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MXSOL?
‏‏MXSOL השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MXSOL?
MXSOL ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של MXSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MXSOL הוא $ 103.14K USD.
האם MXSOL יעלה השנה?
MXSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MXSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:58:11 (UTC+8)

Mexc Staked SOL (MXSOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MXSOL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MXSOL
MXSOL
USD
USD

1 MXSOL = 199.14 USD

מסחרMXSOL

USDTMXSOL
$199.24
$199.24$199.24
-4.21%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד