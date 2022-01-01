Mexc Staked SOL (MXSOL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mexc Staked SOL (MXSOL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mexc Staked SOL (MXSOL) מידע MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned. אתר רשמי: https://www.mexc.com/staking/sol סייר בלוקים: https://solscan.io/token/7cBuurYDdaqxnem7KyMTci6SWhjJKroZ6NUjqH2ewEPB קנה MXSOLעכשיו!

Mexc Staked SOL (MXSOL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mexc Staked SOL (MXSOL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: $ 213.82 $ 213.82 $ 213.82 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 204.92 $ 204.92 $ 204.92 למידע נוסף על Mexc Staked SOL (MXSOL) מחיר

Mexc Staked SOL (MXSOL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mexc Staked SOL (MXSOL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MXSOL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MXSOLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MXSOLטוקניומיקה, חקרו אתMXSOLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MXSOL מעוניין להוסיף את Mexc Staked SOL (MXSOL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MXSOL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MXSOL ב-MEXC עכשיו!

Mexc Staked SOL (MXSOL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MXSOLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MXSOL עכשיו את היסטוריית המחירים!

MXSOL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MXSOL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MXSOL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MXSOLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

