Mavryk Network מחיר היום

מחיר Mavryk Network (MVRK) בזמן אמת היום הוא $ 0.02672, עם שינוי של 3.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MVRK ל USD הוא $ 0.02672 לכל MVRK.

Mavryk Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MVRK. ב‑24 השעות האחרונות, MVRK סחר בין $ 0.02141 (נמוך) ל $ 0.029 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MVRK נע ב +11.42% בשעה האחרונה ו +13.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.32K.

Mavryk Network (MVRK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 15.32K$ 15.32K $ 15.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.72M$ 26.72M $ 26.72M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי MAVRYK

שווי השוק הנוכחי של Mavryk Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.32K. ההיצע במחזור של MVRK הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.72M.