Mavryk Network (MVRK) תחזית מחיר (USD)

קבל Mavryk Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MVRK יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות MVRK

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Mavryk Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0224 $0.0224 $0.0224 +0.62% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Mavryk Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Mavryk Network (MVRK) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Mavryk Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.0224 בשנת 2025. Mavryk Network (MVRK) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Mavryk Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.02352 בשנת 2026. Mavryk Network (MVRK) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MVRK הוא $ 0.024696 עם 10.25% שיעור צמיחה. Mavryk Network (MVRK) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MVRK הוא $ 0.025930 עם 15.76% שיעור צמיחה. Mavryk Network (MVRK) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MVRK הוא $ 0.027227 עם 21.55% שיעור צמיחה. Mavryk Network (MVRK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MVRK הוא $ 0.028588 עם 27.63% שיעור צמיחה. Mavryk Network (MVRK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Mavryk Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.046567. Mavryk Network (MVRK) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Mavryk Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.075854. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.0224 0.00%

2026 $ 0.02352 5.00%

2027 $ 0.024696 10.25%

2028 $ 0.025930 15.76%

2029 $ 0.027227 21.55%

2030 $ 0.028588 27.63%

2031 $ 0.030018 34.01%

2032 $ 0.031519 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.033095 47.75%

2034 $ 0.034749 55.13%

2035 $ 0.036487 62.89%

2036 $ 0.038311 71.03%

2037 $ 0.040227 79.59%

2038 $ 0.042238 88.56%

2039 $ 0.044350 97.99%

2040 $ 0.046567 107.89% הצג עוד לטווח קצר Mavryk Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.0224 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.022403 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.022421 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.022492 0.41% Mavryk Network (MVRK) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMVRKב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.0224 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Mavryk Network (MVRK) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMVRK , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.022403 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Mavryk Network (MVRK) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMVRK , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.022421 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Mavryk Network (MVRK) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMVRK הוא $0.022492 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Mavryk Network מחיר נוכחי $ 0.0224$ 0.0224 $ 0.0224 שינוי מחיר (24 שעות) +0.62% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 18.01K$ 18.01K $ 18.01K נפח (24 שעות) -- המחיר MVRK העדכני הוא $ 0.0224. יש לו שינוי של +0.62% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 18.01Kב 24 שעות. בנוסף, MVRK יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה MVRK במחיר חי

איך לקנות Mavryk Network (MVRK) מנסה לקנות MVRK? כעת ניתן לרכוש MVRK באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Mavryk Network ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות MVRK עכשיו

Mavryk Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMavryk Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMavryk Network הוא 0.0224USD. היצע במחזור של Mavryk Network(MVRK) הוא 0.00 MVRK , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.12% $ -0.003110 $ 0.029 $ 0.02141

7 ימים -0.06% $ -0.001500 $ 0.05988 $ 0.02141

30 ימים -0.53% $ -0.025900 $ 0.0689 $ 0.02141 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Mavryk Network הראה תנועת מחירים של $-0.003110 , המשקפת -0.12% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Mavryk Network נסחר בשיא של $0.05988 ושפל של $0.02141 . נרשם שינוי במחיר של -0.06% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMVRK הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Mavryk Network חווה -0.53% שינוי, המשקף בערך $-0.025900 לערכו. זה מצביע על כך ש MVRK עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Mavryk Network המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה MVRK בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Mavryk Network (MVRK) מודול חיזוי מחיר עובד? Mavryk Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MVRKעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMavryk Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MVRK , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Mavryk Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMVRK . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMVRK כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Mavryk Network.

מדוע MVRK חיזוי מחירים חשוב?

MVRK תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MVRK כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MVRK ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MVRK בחודש הבא? על פי Mavryk Network (MVRK) כלי תחזית המחירים, המחיר MVRK הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MVRK בשנת 2026? המחיר של 1 Mavryk Network (MVRK) היום הוא $0.0224 . על פי מודול התחזית שלעיל, MVRK יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MVRK בשנת 2027? Mavryk Network (MVRK) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MVRK עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MVRK בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Mavryk Network (MVRK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MVRK בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Mavryk Network (MVRK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MVRK בשנת 2030? המחיר של 1 Mavryk Network (MVRK) היום הוא $0.0224 . על פי מודול התחזית שלעיל, MVRK יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MVRK תחזית המחיר בשנת 2040? Mavryk Network (MVRK) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MVRK עד שנת 2040. הירשם עכשיו