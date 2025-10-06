Project Merlin מחיר היום

מחיר Project Merlin (MRLN) בזמן אמת היום הוא $ 0.001107, עם שינוי של 34.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MRLN ל USD הוא $ 0.001107 לכל MRLN.

Project Merlin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MRLN. ב‑24 השעות האחרונות, MRLN סחר בין $ 0.00083 (נמוך) ל $ 0.00306 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MRLN נע ב +2.69% בשעה האחרונה ו -77.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.76K.

Project Merlin (MRLN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 56.76K$ 56.76K $ 56.76K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 885.60K$ 885.60K $ 885.60K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 800,000,000 800,000,000 800,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ARB

שווי השוק הנוכחי של Project Merlin הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.76K. ההיצע במחזור של MRLN הוא --, עם היצע כולל של 800000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 885.60K.