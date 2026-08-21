Moonriver (MOVR) ניתוח טכני היום דף Moonriver הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MOVR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Moonriver למטה. הירשם

Moonriver (MOVR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.7789 -- -4.75% -41.49% -62.97%

Moonriver אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Moonriver במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 0 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 0 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.7786 0.7785 R2 0.7785 0.7783 R1 0.7782 0.7782 PP 0.7781 0.7781 S1 0.7778 0.7779 S2 0.7777 0.7778 S3 0.7774 0.7777

Moonriver אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.18M $1.08 M $1.26 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $0.35 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.30 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.07M קניות פעילות ל-7 ימים $2.42 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.35 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Moonriver זרימת הון זרימת נטו פנימה MOVRUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.77 2026-08-20 $0.05 M 0.76 2026-08-19 -$0.13 M 0.76 2026-08-18 -$0.01 M 0.77 2026-08-17 -$0.36 M 0.78 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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