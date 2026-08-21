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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Moonriver, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Moonriver, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Moonriver (MOVR) ניתוח טכני היום

Moonriver (MOVR) ניתוח טכני היום

דף Moonriver הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MOVR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Moonriver למטה.

Moonriver (MOVR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.7789---4.75%-41.49%-62.97%
למידע נוסף על Moonriver מחיר

Moonriver אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Moonriver במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 0
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 0קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.7786
0.7785
R2
0.7785
0.7783
R1
0.7782
0.7782
PP
0.7781
0.7781
S1
0.7778
0.7779
S2
0.7777
0.7778
S3
0.7774
0.7777

Moonriver אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.18M
$1.08 M
$1.26 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.35 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.30 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.07M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.42 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.35 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Moonriver זרימת הון

זרימת נטו פנימהMOVRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.77
2026-08-20$0.05 M0.76
2026-08-19-$0.13 M0.76
2026-08-18-$0.01 M0.77
2026-08-17-$0.36 M0.78

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Moonriver (MOVR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Moonriver מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMOVR
$0.7789
$0.7789$0.7789
+2.23%
133.74K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MOVR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MOVR
MOVR
USD
USD

1 MOVR = 0.7789 USD

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