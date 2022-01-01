MORPHO (MORPHO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MORPHO (MORPHO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MORPHO (MORPHO) מידע Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations. אתר רשמי: https://morpho.org/ מסמך לבן: https://docs.morpho.org/whitepapers/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2 קנה MORPHOעכשיו!

MORPHO (MORPHO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MORPHO (MORPHO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 710.81M $ 710.81M $ 710.81M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 328.50M $ 328.50M $ 328.50M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.16B $ 2.16B $ 2.16B שיא כל הזמנים: $ 4.1887 $ 4.1887 $ 4.1887 שפל כל הזמנים: $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 מחיר נוכחי: $ 2.1638 $ 2.1638 $ 2.1638 למידע נוסף על MORPHO (MORPHO) מחיר

MORPHO (MORPHO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MORPHO (MORPHO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MORPHO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MORPHOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MORPHOטוקניומיקה, חקרו אתMORPHOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MORPHO מעוניין להוסיף את MORPHO (MORPHO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MORPHO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MORPHO ב-MEXC עכשיו!

MORPHO (MORPHO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MORPHOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MORPHO עכשיו את היסטוריית המחירים!

MORPHO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MORPHO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MORPHO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MORPHOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

