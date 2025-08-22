עוד על MONKY

Wise Monkey סֵמֶל

Wise Monkey מְחִיר(MONKY)

1 MONKY ל USDמחיר חי:

-2.14%1D
USD
Wise Monkey (MONKY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:24:20 (UTC+8)

Wise Monkey (MONKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.25%

-2.13%

-5.24%

-5.24%

Wise Monkey (MONKY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000007935. במהלך 24 השעות האחרונות, MONKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000007882 לבין שיא של $ 0.0000008238, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000032813184752496, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000636854049651.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONKY השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -2.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wise Monkey (MONKY) מידע שוק

No.1310

85.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Wise Monkey הוא $ 6.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.28K. ההיצע במחזור של MONKY הוא 8.50T, עם היצע כולל של 8500000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.94M.

Wise Monkey (MONKY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Wise Monkeyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000017352-2.13%
30 ימים$ -0.0000000211-2.60%
60 ימים$ +0.0000001141+16.79%
90 ימים$ -0.0000001315-14.22%
Wise Monkey שינוי מחיר היום

היום,MONKY רשם שינוי של $ -0.000000017352 (-2.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Wise Monkey שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000211 (-2.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Wise Monkey שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MONKY ראה שינוי של $ +0.0000001141 (+16.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Wise Monkey שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000001315 (-14.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wise Monkey (MONKY)?

בדוק את Wise Monkey עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Wise Monkey זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wise Monkeyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMONKY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wise Monkeyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWise Monkey לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Wise Monkeyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wise Monkey (MONKY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wise Monkey (MONKY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wise Monkey.

בדוק את Wise Monkey תחזית המחיר עכשיו‏!

Wise Monkey (MONKY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wise Monkey (MONKY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MONKY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Wise Monkey (MONKY)

מחפש איך לקנותWise Monkey? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wise Monkeyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MONKY למטבעות מקומיים

Wise Monkey מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Wise Monkey, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWise Monkey הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Wise Monkey

כמה שווה Wise Monkey (MONKY) היום?
החי MONKYהמחיר ב USD הוא 0.0000007935 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MONKY ל USD?
המחיר הנוכחי של MONKY ל USD הוא $ 0.0000007935. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wise Monkey?
שווי השוק של MONKY הוא $ 6.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MONKY?
ההיצע במחזור של MONKY הוא 8.50T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MONKY?
‏‏MONKY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000032813184752496 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MONKY?
MONKY ‏‏רשם מחירATL של 0.000000636854049651 USD.
מהו נפח המסחר של MONKY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MONKY הוא $ 55.28K USD.
האם MONKY יעלה השנה?
MONKY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MONKY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:24:20 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

