Wise Monkey (MONKY) מידע Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. אתר רשמי: https://wisemonky.com מסמך לבן: https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances קנה MONKYעכשיו!

Wise Monkey (MONKY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wise Monkey (MONKY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.44M $ 6.44M $ 6.44M ההיצע הכולל: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T אספקה במחזור: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.58M $ 7.58M $ 7.58M שיא כל הזמנים: $ 0.001998 $ 0.001998 $ 0.001998 שפל כל הזמנים: $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 מחיר נוכחי: $ 0.0000007576 $ 0.0000007576 $ 0.0000007576 למידע נוסף על Wise Monkey (MONKY) מחיר

Wise Monkey (MONKY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Wise Monkey (MONKY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MONKY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MONKYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MONKYטוקניומיקה, חקרו אתMONKYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MONKY מעוניין להוסיף את Wise Monkey (MONKY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MONKY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MONKY ב-MEXC עכשיו!

Wise Monkey (MONKY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MONKYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MONKY עכשיו את היסטוריית המחירים!

MONKY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MONKY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MONKY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MONKYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

