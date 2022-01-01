Mocaverse (MOCA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mocaverse (MOCA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mocaverse (MOCA) מידע $MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation. אתר רשמי: https://moca.network/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5 קנה MOCAעכשיו!

Mocaverse (MOCA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mocaverse (MOCA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 253.21M $ 253.21M $ 253.21M ההיצע הכולל: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B אספקה במחזור: $ 3.63B $ 3.63B $ 3.63B FDV (שווי מדולל מלא): $ 620.89M $ 620.89M $ 620.89M שיא כל הזמנים: $ 0.48868 $ 0.48868 $ 0.48868 שפל כל הזמנים: $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 מחיר נוכחי: $ 0.06985 $ 0.06985 $ 0.06985 למידע נוסף על Mocaverse (MOCA) מחיר

Mocaverse (MOCA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mocaverse (MOCA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MOCA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MOCAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MOCAטוקניומיקה, חקרו אתMOCAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

