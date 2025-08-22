Moby AI (MOBY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.023904. במהלך 24 השעות האחרונות, MOBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0227 לבין שיא של $ 0.026828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05206149415858735, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008659115491059896.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOBY השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -0.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Moby AI (MOBY) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Moby AI הוא $ 23.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.43K. ההיצע במחזור של MOBY הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999971137.78. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.90M.
Moby AI (MOBY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Moby AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00017833
-0.74%
30 ימים
$ -0.016099
-40.25%
60 ימים
$ +0.015789
+194.56%
90 ימים
$ +0.006591
+38.06%
Moby AI שינוי מחיר היום
היום,MOBY רשם שינוי של $ -0.00017833 (-0.74%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Moby AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.016099 (-40.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Moby AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MOBY ראה שינוי של $ +0.015789 (+194.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Moby AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.006591 (+38.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Moby AI (MOBY)?
AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.
Moby AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Moby AI (MOBY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Moby AI (MOBY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Moby AI.
הבנת הטוקנומיקה של Moby AI (MOBY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOBY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Moby AI (MOBY)
מחפש איך לקנותMoby AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Moby AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.