Moby AI (MOBY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Moby AI (MOBY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Moby AI (MOBY) מידע AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. אתר רשמי: https://mobyscreener.com/ מסמך לבן: https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5 סייר בלוקים: https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump קנה MOBYעכשיו!

Moby AI (MOBY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Moby AI (MOBY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 24.64M $ 24.64M $ 24.64M ההיצע הכולל: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M אספקה במחזור: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (שווי מדולל מלא): $ 24.64M $ 24.64M $ 24.64M שיא כל הזמנים: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 שפל כל הזמנים: $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 מחיר נוכחי: $ 0.024645 $ 0.024645 $ 0.024645 למידע נוסף על Moby AI (MOBY) מחיר

Moby AI (MOBY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Moby AI (MOBY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MOBY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MOBYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MOBYטוקניומיקה, חקרו אתMOBYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MOBY מעוניין להוסיף את Moby AI (MOBY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MOBY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MOBY ב-MEXC עכשיו!

Moby AI (MOBY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MOBYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MOBY עכשיו את היסטוריית המחירים!

MOBY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MOBY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MOBY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MOBYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

