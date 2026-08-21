Mantle (MNT) ניתוח טכני היום דף Mantle הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MNT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Mantle למטה. הירשם

Mantle (MNT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.518 -- +15.98% +20.99% -19.22%

Mantle אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Mantle במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 4 קנה 14 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 2 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 2 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.5175 0.5175 R2 0.5175 0.5174 R1 0.5174 0.5174 PP 0.5174 0.5174 S1 0.5173 0.5173 S2 0.5173 0.5173 S3 0.5172 0.5173

Mantle אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.40M $2.53 M $2.93 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.64 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.63 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $1.11 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.11 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Mantle זרימת הון זרימת נטו פנימה MNTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.50 M 0.52 2026-08-20 $0.36 M 0.50 2026-08-19 $0.59 M 0.45 2026-08-18 -$0.02 M 0.44 2026-08-17 -$0.10 M 0.45 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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