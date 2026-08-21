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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Mantle, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Mantle, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Mantle (MNT) ניתוח טכני היום

Mantle (MNT) ניתוח טכני היום

דף Mantle הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MNT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Mantle למטה.

Mantle (MNT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.518--+15.98%+20.99%-19.22%
למידע נוסף על Mantle מחיר

Mantle אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Mantle במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 4
קנה 14
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 2קנה 12
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 2קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.5175
0.5175
R2
0.5175
0.5174
R1
0.5174
0.5174
PP
0.5174
0.5174
S1
0.5173
0.5173
S2
0.5173
0.5173
S3
0.5172
0.5173

Mantle אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.40M
$2.53 M
$2.93 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.64 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.63 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.11 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.11 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Mantle זרימת הון

זרימת נטו פנימהMNTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.50 M0.52
2026-08-20$0.36 M0.50
2026-08-19$0.59 M0.45
2026-08-18-$0.02 M0.44
2026-08-17-$0.10 M0.45

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Mantle

סחור ב Mantle (MNT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Mantle מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMNT
$0.518
$0.518$0.518
+2.61%
588.01K (USDT)
/USDCMNT
$0.5179
$0.5179$0.5179
+2.55%
114.07K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MNT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MNT
MNT
USD
USD

1 MNT = 0.518 USD

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