Micro GPT סֵמֶל

Micro GPT מְחִיר(MICRO)

1 MICRO ל USDמחיר חי:

$0.000973
$0.000973$0.000973
-1.41%1D
USD
Micro GPT (MICRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:08:42 (UTC+8)

Micro GPT (MICRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000955
$ 0.000955$ 0.000955
24 שעות נמוך
$ 0.001022
$ 0.001022$ 0.001022
גבוה 24 שעות

$ 0.000955
$ 0.000955$ 0.000955

$ 0.001022
$ 0.001022$ 0.001022

$ 0.055855382276555225
$ 0.055855382276555225$ 0.055855382276555225

$ 0.000476789213184707
$ 0.000476789213184707$ 0.000476789213184707

+1.67%

-1.41%

-6.81%

-6.81%

Micro GPT (MICRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000973. במהלך 24 השעות האחרונות, MICRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000955 לבין שיא של $ 0.001022, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MICROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.055855382276555225, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000476789213184707.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MICRO השתנה ב +1.67% במהלך השעה האחרונה, -1.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Micro GPT (MICRO) מידע שוק

No.2239

$ 729.25K
$ 729.25K$ 729.25K

$ 5.51K
$ 5.51K$ 5.51K

$ 973.00K
$ 973.00K$ 973.00K

749.49M
749.49M 749.49M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

74.94%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Micro GPT הוא $ 729.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.51K. ההיצע במחזור של MICRO הוא 749.49M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 973.00K.

Micro GPT (MICRO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Micro GPTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00001392-1.41%
30 ימים$ -0.00037-27.56%
60 ימים$ -0.000144-12.90%
90 ימים$ -0.002067-68.00%
Micro GPT שינוי מחיר היום

היום,MICRO רשם שינוי של $ -0.00001392 (-1.41%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Micro GPT שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00037 (-27.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Micro GPT שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MICRO ראה שינוי של $ -0.000144 (-12.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Micro GPT שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002067 (-68.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Micro GPT (MICRO)?

בדוק את Micro GPT עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMicro GPT (MICRO)

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

Micro GPT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Micro GPTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMICRO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Micro GPTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMicro GPT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Micro GPTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Micro GPT (MICRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Micro GPT (MICRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Micro GPT.

בדוק את Micro GPT תחזית המחיר עכשיו‏!

Micro GPT (MICRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Micro GPT (MICRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MICRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Micro GPT (MICRO)

מחפש איך לקנותMicro GPT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Micro GPTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MICRO למטבעות מקומיים

Micro GPT מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Micro GPT, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMicro GPT הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Micro GPT

כמה שווה Micro GPT (MICRO) היום?
החי MICROהמחיר ב USD הוא 0.000973 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MICRO ל USD?
המחיר הנוכחי של MICRO ל USD הוא $ 0.000973. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Micro GPT?
שווי השוק של MICRO הוא $ 729.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MICRO?
ההיצע במחזור של MICRO הוא 749.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MICRO?
‏‏MICRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.055855382276555225 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MICRO?
MICRO ‏‏רשם מחירATL של 0.000476789213184707 USD.
מהו נפח המסחר של MICRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MICRO הוא $ 5.51K USD.
האם MICRO יעלה השנה?
MICRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MICRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:08:42 (UTC+8)

Micro GPT (MICRO) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

