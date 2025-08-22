Micro GPT (MICRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000973. במהלך 24 השעות האחרונות, MICRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000955 לבין שיא של $ 0.001022, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MICROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.055855382276555225, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000476789213184707.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MICRO השתנה ב +1.67% במהלך השעה האחרונה, -1.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Micro GPT (MICRO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Micro GPT הוא $ 729.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.51K. ההיצע במחזור של MICRO הוא 749.49M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 973.00K.
Micro GPT (MICRO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Micro GPTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00001392
-1.41%
30 ימים
$ -0.00037
-27.56%
60 ימים
$ -0.000144
-12.90%
90 ימים
$ -0.002067
-68.00%
Micro GPT שינוי מחיר היום
היום,MICRO רשם שינוי של $ -0.00001392 (-1.41%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Micro GPT שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00037 (-27.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Micro GPT שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MICRO ראה שינוי של $ -0.000144 (-12.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Micro GPT שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002067 (-68.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Micro GPT (MICRO)?
MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,
Micro GPT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Micro GPTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMICRO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Micro GPTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMicro GPT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Micro GPTתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Micro GPT (MICRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Micro GPT (MICRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Micro GPT.
הבנת הטוקנומיקה של Micro GPT (MICRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MICRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Micro GPT (MICRO)
מחפש איך לקנותMicro GPT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Micro GPTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.