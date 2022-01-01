Micro GPT (MICRO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Micro GPT (MICRO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Micro GPT (MICRO) מידע MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity, אתר רשמי: https://www.microgpt.io/ מסמך לבן: https://microgpt.gitbook.io/microgpt סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5 קנה MICROעכשיו!

Micro GPT (MICRO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Micro GPT (MICRO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 645.31K $ 645.31K $ 645.31K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 749.49M $ 749.49M $ 749.49M FDV (שווי מדולל מלא): $ 861.00K $ 861.00K $ 861.00K שיא כל הזמנים: $ 0.05591 $ 0.05591 $ 0.05591 שפל כל הזמנים: $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 מחיר נוכחי: $ 0.000861 $ 0.000861 $ 0.000861 למידע נוסף על Micro GPT (MICRO) מחיר

Micro GPT (MICRO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Micro GPT (MICRO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MICRO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MICROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MICROטוקניומיקה, חקרו אתMICROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MICRO מעוניין להוסיף את Micro GPT (MICRO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MICRO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MICRO ב-MEXC עכשיו!

Micro GPT (MICRO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MICROעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MICRO עכשיו את היסטוריית המחירים!

MICRO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MICRO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MICRO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MICROעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

