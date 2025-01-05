MICRO

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

שֵׁםMICRO

דירוגNo.2415

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.03%

אספקת מחזור749,486,183

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.7494%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.055855382276555225,2025-01-05

המחיר הנמוך ביותר0.000476789213184707,2025-07-04

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MICRO/USDT
Micro GPT
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (MICRO)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
MICRO/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (MICRO)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
