Mey Network (MEY) מידע Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions. אתר רשמי: https://mey.network/ מסמך לבן: https://docs.mey.network/mey-network סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789 קנה MEYעכשיו!

Mey Network (MEY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mey Network (MEY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.24M $ 8.24M $ 8.24M ההיצע הכולל: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B אספקה במחזור: $ 284.31M $ 284.31M $ 284.31M FDV (שווי מדולל מלא): $ 66.65M $ 66.65M $ 66.65M שיא כל הזמנים: $ 0.06421 $ 0.06421 $ 0.06421 שפל כל הזמנים: $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 מחיר נוכחי: $ 0.02898 $ 0.02898 $ 0.02898 למידע נוסף על Mey Network (MEY) מחיר

Mey Network (MEY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mey Network (MEY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MEY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MEYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MEYטוקניומיקה, חקרו אתMEYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Mey Network (MEY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MEYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MEY עכשיו את היסטוריית המחירים!

MEY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MEY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MEY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MEYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

