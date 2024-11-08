MEY

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

שֵׁםMEY

דירוגNo.647

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.23%

אספקת מחזור284,309,283.0333333

מקסימום היצע2,300,000,000

אספקה כוללת2,300,000,000

שיעור מחזור0.1236%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.4906243303518219,2024-12-12

המחיר הנמוך ביותר0.02039484590784851,2024-11-08

בלוקצ'יין ציבוריBASE

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEY/USDT
Mey Network
