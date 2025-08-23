עוד על MATH

MATH

MATH מְחִיר(MATH)

1 MATH ל USD מחיר חי:

$0.10554
$0.10554$0.10554
-0.60%1D
USD
MATH (MATH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:53:55 (UTC+8)

MATH (MATH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.10377
$ 0.10377$ 0.10377
24 שעות נמוך
$ 0.11085
$ 0.11085$ 0.11085
גבוה 24 שעות

$ 0.10377
$ 0.10377$ 0.10377

$ 0.11085
$ 0.11085$ 0.11085

$ 3.2932547
$ 3.2932547$ 3.2932547

$ 0.05826977601964492
$ 0.05826977601964492$ 0.05826977601964492

-0.93%

-0.60%

-0.65%

-0.65%

MATH (MATH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.10554. במהלך 24 השעות האחרונות, MATH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10377 לבין שיא של $ 0.11085, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MATHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.2932547, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05826977601964492.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MATH השתנה ב -0.93% במהלך השעה האחרונה, -0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MATH (MATH) מידע שוק

No.1073

$ 12.07M
$ 12.07M$ 12.07M

$ 100.65K
$ 100.65K$ 100.65K

$ 21.11M
$ 21.11M$ 21.11M

114.36M
114.36M 114.36M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של MATH הוא $ 12.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.65K. ההיצע במחזור של MATH הוא 114.36M, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.11M.

MATH (MATH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MATHהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0006371-0.60%
30 ימים$ -0.00894-7.81%
60 ימים$ +0.01268+13.65%
90 ימים$ -0.02646-20.05%
MATH שינוי מחיר היום

היום,MATH רשם שינוי של $ -0.0006371 (-0.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MATH שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00894 (-7.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MATH שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MATH ראה שינוי של $ +0.01268 (+13.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MATH שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02646 (-20.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MATH (MATH)?

בדוק את MATH עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMATH (MATH)

Math Wallet is a multi-platform cross-chain wallet that supports 38+ public chain ecosystems such as EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos ,IRISnet, and others.

MATH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MATHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMATH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MATHאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMATH לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MATHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MATH (MATH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MATH (MATH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MATH.

בדוק את MATH תחזית המחיר עכשיו‏!

MATH (MATH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MATH (MATH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MATH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MATH (MATH)

מחפש איך לקנותMATH? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MATHב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MATH למטבעות מקומיים

MATH מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MATH, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMATH הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MATH

כמה שווה MATH (MATH) היום?
החי MATHהמחיר ב USD הוא 0.10554 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MATH ל USD?
המחיר הנוכחי של MATH ל USD הוא $ 0.10554. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MATH?
שווי השוק של MATH הוא $ 12.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MATH?
ההיצע במחזור של MATH הוא 114.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MATH?
‏‏MATH השיג מחיר שיא (ATH) של 3.2932547 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MATH?
MATH ‏‏רשם מחירATL של 0.05826977601964492 USD.
מהו נפח המסחר של MATH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MATH הוא $ 100.65K USD.
האם MATH יעלה השנה?
MATH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MATH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:53:55 (UTC+8)

MATH (MATH) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

