Matchain סֵמֶל

Matchain מְחִיר(MAT)

1 MAT ל USDמחיר חי:

$1.255
$1.255$1.255
-15.88%1D
USD
Matchain (MAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:32:24 (UTC+8)

Matchain (MAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.2103
$ 1.2103$ 1.2103
24 שעות נמוך
$ 1.6059
$ 1.6059$ 1.6059
גבוה 24 שעות

$ 1.2103
$ 1.2103$ 1.2103

$ 1.6059
$ 1.6059$ 1.6059

$ 6.672668572600626
$ 6.672668572600626$ 6.672668572600626

$ 0.2476112480740415
$ 0.2476112480740415$ 0.2476112480740415

-5.16%

-15.87%

+134.10%

+134.10%

Matchain (MAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.2541. במהלך 24 השעות האחרונות, MAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.2103 לבין שיא של $ 1.6059, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.672668572600626, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.2476112480740415.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAT השתנה ב -5.16% במהלך השעה האחרונה, -15.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+134.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Matchain (MAT) מידע שוק

No.1210

$ 9.07M
$ 9.07M$ 9.07M

$ 246.84K
$ 246.84K$ 246.84K

$ 125.41M
$ 125.41M$ 125.41M

7.23M
7.23M 7.23M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

7.23%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Matchain הוא $ 9.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 246.84K. ההיצע במחזור של MAT הוא 7.23M, עם היצע כולל של 40000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.41M.

Matchain (MAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Matchainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.236916-15.87%
30 ימים$ +0.9231+278.88%
60 ימים$ +0.7312+139.83%
90 ימים$ -1.2459-49.84%
Matchain שינוי מחיר היום

היום,MAT רשם שינוי של $ -0.236916 (-15.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Matchain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.9231 (+278.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Matchain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MAT ראה שינוי של $ +0.7312 (+139.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Matchain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.2459 (-49.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Matchain (MAT)?

בדוק את Matchain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMatchain (MAT)

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Matchain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Matchainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Matchainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMatchain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Matchainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Matchain (MAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Matchain (MAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Matchain.

בדוק את Matchain תחזית המחיר עכשיו‏!

Matchain (MAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Matchain (MAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Matchain (MAT)

מחפש איך לקנותMatchain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Matchainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MAT למטבעות מקומיים

1 Matchain(MAT) ל VND
33,001.6415
1 Matchain(MAT) ל AUD
A$1.918773
1 Matchain(MAT) ל GBP
0.928034
1 Matchain(MAT) ל EUR
1.065985
1 Matchain(MAT) ל USD
$1.2541
1 Matchain(MAT) ל MYR
RM5.26722
1 Matchain(MAT) ל TRY
51.393018
1 Matchain(MAT) ל JPY
¥184.3527
1 Matchain(MAT) ל ARS
ARS$1,656.6661
1 Matchain(MAT) ל RUB
101.381444
1 Matchain(MAT) ל INR
109.796455
1 Matchain(MAT) ל IDR
Rp20,227.416523
1 Matchain(MAT) ל KRW
1,741.794408
1 Matchain(MAT) ל PHP
71.044765
1 Matchain(MAT) ל EGP
￡E.60.811309
1 Matchain(MAT) ל BRL
R$6.809763
1 Matchain(MAT) ל CAD
C$1.730658
1 Matchain(MAT) ל BDT
152.573806
1 Matchain(MAT) ל NGN
1,917.581605
1 Matchain(MAT) ל COP
$5,036.540846
1 Matchain(MAT) ל ZAR
R.22.021996
1 Matchain(MAT) ל UAH
51.982445
1 Matchain(MAT) ל VES
Bs174.3199
1 Matchain(MAT) ל CLP
$1,203.936
1 Matchain(MAT) ל PKR
Rs355.562432
1 Matchain(MAT) ל KZT
670.993664
1 Matchain(MAT) ל THB
฿40.657922
1 Matchain(MAT) ל TWD
NT$38.224968
1 Matchain(MAT) ל AED
د.إ4.602547
1 Matchain(MAT) ל CHF
Fr1.00328
1 Matchain(MAT) ל HKD
HK$9.794521
1 Matchain(MAT) ל AMD
֏480.119644
1 Matchain(MAT) ל MAD
.د.م11.2869
1 Matchain(MAT) ל MXN
$23.376424
1 Matchain(MAT) ל SAR
ريال4.702875
1 Matchain(MAT) ל PLN
4.564924
1 Matchain(MAT) ל RON
лв5.417712
1 Matchain(MAT) ל SEK
kr11.926491
1 Matchain(MAT) ל BGN
лв2.094347
1 Matchain(MAT) ל HUF
Ft426.118098
1 Matchain(MAT) ל CZK
26.311018
1 Matchain(MAT) ל KWD
د.ك0.3825005
1 Matchain(MAT) ל ILS
4.226317
1 Matchain(MAT) ל AOA
Kz1,143.199937
1 Matchain(MAT) ל BHD
.د.ب0.4727957
1 Matchain(MAT) ל BMD
$1.2541
1 Matchain(MAT) ל DKK
kr8.001158
1 Matchain(MAT) ל HNL
L32.832338
1 Matchain(MAT) ל MUR
57.237124
1 Matchain(MAT) ל NAD
$21.984373
1 Matchain(MAT) ל NOK
kr12.653869
1 Matchain(MAT) ל NZD
$2.13197
1 Matchain(MAT) ל PAB
B/.1.2541
1 Matchain(MAT) ל PGK
K5.292302
1 Matchain(MAT) ל QAR
ر.ق4.552383
1 Matchain(MAT) ל RSD
дин.125.635738

Matchain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Matchain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMatchain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Matchain

כמה שווה Matchain (MAT) היום?
החי MATהמחיר ב USD הוא 1.2541 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAT ל USD?
המחיר הנוכחי של MAT ל USD הוא $ 1.2541. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Matchain?
שווי השוק של MAT הוא $ 9.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAT?
ההיצע במחזור של MAT הוא 7.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAT?
‏‏MAT השיג מחיר שיא (ATH) של 6.672668572600626 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAT?
MAT ‏‏רשם מחירATL של 0.2476112480740415 USD.
מהו נפח המסחר של MAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAT הוא $ 246.84K USD.
האם MAT יעלה השנה?
MAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:32:24 (UTC+8)

