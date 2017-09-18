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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Decentraland, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Decentraland, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Decentraland (MANA) ניתוח טכני היום

Decentraland (MANA) ניתוח טכני היום

דף Decentraland הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MANA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Decentraland למטה.

Decentraland (MANA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.07038--+9.52%+0.51%-18.10%
למידע נוסף על Decentraland מחיר

Decentraland אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Decentraland במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 14
נייטרלי 3
קנה 9
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 0קנה 4
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 3קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.07035
0.07032
R2
0.07032
0.07029
R1
0.0703
0.07028
PP
0.07026
0.07026
S1
0.07024
0.07023
S2
0.0702
0.07022
S3
0.07018
0.0702

Decentraland אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.17M
$2.50 M
$2.33 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.40 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.37 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.07M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.41 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.34 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Decentraland זרימת הון

זרימת נטו פנימהMANAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.03 M0.07
2026-08-20$0.05 M0.07
2026-08-19-$0.01 M0.06
2026-08-18-$0.01 M0.06
2026-08-17-$0.04 M0.06

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Decentraland (MANA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Decentraland מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMANA
$0.07038
$0.07038$0.07038
+1.76%
945.66K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MANA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MANA
MANA
USD
USD

1 MANA = 0.07038 USD

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