Decentraland (MANA) ניתוח טכני היום דף Decentraland הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MANA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Decentraland למטה. הירשם

Decentraland (MANA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.07038 -- +9.52% +0.51% -18.10%

Decentraland אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Decentraland במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 14 נייטרלי 3 קנה 9 ממוצעים נעים : מכור מכור 10 נייטרלי 0 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 3 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.07035 0.07032 R2 0.07032 0.07029 R1 0.0703 0.07028 PP 0.07026 0.07026 S1 0.07024 0.07023 S2 0.0702 0.07022 S3 0.07018 0.0702

Decentraland אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.17M $2.50 M $2.33 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.40 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.37 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.07M קניות פעילות ל-7 ימים $1.41 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.34 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Decentraland זרימת הון זרימת נטו פנימה MANAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.03 M 0.07 2026-08-20 $0.05 M 0.07 2026-08-19 -$0.01 M 0.06 2026-08-18 -$0.01 M 0.06 2026-08-17 -$0.04 M 0.06 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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