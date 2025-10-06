Maiga.ai מחיר היום

מחיר Maiga.ai (MAIGA) בזמן אמת היום הוא $ 0.02735, עם שינוי של 13.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAIGA ל USD הוא $ 0.02735 לכל MAIGA.

Maiga.ai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MAIGA. ב‑24 השעות האחרונות, MAIGA סחר בין $ 0.02209 (נמוך) ל $ 0.03284 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MAIGA נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו -10.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 81.73K.

Maiga.ai (MAIGA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 81.73K$ 81.73K $ 81.73K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.35M$ 27.35M $ 27.35M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Maiga.ai הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 81.73K. ההיצע במחזור של MAIGA הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.35M.