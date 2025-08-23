עוד על MAGAETH

MAGAETH סֵמֶל

MAGAETH מְחִיר(MAGAETH)

1 MAGAETH ל USDמחיר חי:

$0.000010189
-1.37%1D
USD
MAGAETH (MAGAETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:53:12 (UTC+8)

MAGAETH (MAGAETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000009396
24 שעות נמוך
$ 0.000010699
גבוה 24 שעות

$ 0.000009396
$ 0.000010699
$ 0.000746141342525885
$ 0.000007875492975983
+1.90%

-1.37%

+2.85%

+2.85%

MAGAETH (MAGAETH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000010096. במהלך 24 השעות האחרונות, MAGAETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000009396 לבין שיא של $ 0.000010699, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGAETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000746141342525885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000007875492975983.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAGAETH השתנה ב +1.90% במהלך השעה האחרונה, -1.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAGAETH (MAGAETH) מידע שוק

No.1525

$ 3.94M
$ 54.80K
$ 4.25M
390.26B
420,690,000,000
413,340,222,368
92.76%

ETH

שווי השוק הנוכחי של MAGAETH הוא $ 3.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.80K. ההיצע במחזור של MAGAETH הוא 390.26B, עם היצע כולל של 413340222368. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.25M.

MAGAETH (MAGAETH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MAGAETHהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000014153-1.37%
30 ימים$ -0.000000364-3.48%
60 ימים$ +0.000000853+9.22%
90 ימים$ -0.000002216-18.00%
MAGAETH שינוי מחיר היום

היום,MAGAETH רשם שינוי של $ -0.00000014153 (-1.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MAGAETH שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000364 (-3.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MAGAETH שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MAGAETH ראה שינוי של $ +0.000000853 (+9.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MAGAETH שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000002216 (-18.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MAGAETH (MAGAETH)?

בדוק את MAGAETH עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMAGAETH (MAGAETH)

MAGAETH is a meme coin on Ethereum.

MAGAETH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MAGAETHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMAGAETH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MAGAETHאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMAGAETH לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MAGAETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MAGAETH (MAGAETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MAGAETH (MAGAETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MAGAETH.

בדוק את MAGAETH תחזית המחיר עכשיו‏!

MAGAETH (MAGAETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MAGAETH (MAGAETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAGAETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MAGAETH (MAGAETH)

מחפש איך לקנותMAGAETH? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MAGAETHב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MAGAETH למטבעות מקומיים

1 MAGAETH(MAGAETH) ל VND
0.26567624
1 MAGAETH(MAGAETH) ל AUD
A$0.00001544688
1 MAGAETH(MAGAETH) ל GBP
0.00000747104
1 MAGAETH(MAGAETH) ל EUR
0.0000085816
1 MAGAETH(MAGAETH) ל USD
$0.000010096
1 MAGAETH(MAGAETH) ל MYR
RM0.0000424032
1 MAGAETH(MAGAETH) ל TRY
0.00041383504
1 MAGAETH(MAGAETH) ל JPY
¥0.001484112
1 MAGAETH(MAGAETH) ל ARS
ARS$0.01355165888
1 MAGAETH(MAGAETH) ל RUB
0.0008147472
1 MAGAETH(MAGAETH) ל INR
0.00088350096
1 MAGAETH(MAGAETH) ל IDR
Rp0.16283868688
1 MAGAETH(MAGAETH) ל KRW
0.01402213248
1 MAGAETH(MAGAETH) ל PHP
0.00057173648
1 MAGAETH(MAGAETH) ל EGP
￡E.0.00048985792
1 MAGAETH(MAGAETH) ל BRL
R$0.0000545184
1 MAGAETH(MAGAETH) ל CAD
C$0.00001393248
1 MAGAETH(MAGAETH) ל BDT
0.00122827936
1 MAGAETH(MAGAETH) ל NGN
0.0154372888
1 MAGAETH(MAGAETH) ל COP
$0.04054614176
1 MAGAETH(MAGAETH) ל ZAR
R.0.00017738672
1 MAGAETH(MAGAETH) ל UAH
0.0004184792
1 MAGAETH(MAGAETH) ל VES
Bs0.00141344
1 MAGAETH(MAGAETH) ל CLP
$0.009682064
1 MAGAETH(MAGAETH) ל PKR
Rs0.00286241792
1 MAGAETH(MAGAETH) ל KZT
0.00540176384
1 MAGAETH(MAGAETH) ל THB
฿0.00032721136
1 MAGAETH(MAGAETH) ל TWD
NT$0.0003074232
1 MAGAETH(MAGAETH) ל AED
د.إ0.00003705232
1 MAGAETH(MAGAETH) ל CHF
Fr0.0000080768
1 MAGAETH(MAGAETH) ל HKD
HK$0.00007884976
1 MAGAETH(MAGAETH) ל AMD
֏0.00386515264
1 MAGAETH(MAGAETH) ל MAD
.د.م0.000090864
1 MAGAETH(MAGAETH) ל MXN
$0.0001872808
1 MAGAETH(MAGAETH) ל SAR
ريال0.00003786
1 MAGAETH(MAGAETH) ל PLN
0.00003674944
1 MAGAETH(MAGAETH) ל RON
лв0.00004361472
1 MAGAETH(MAGAETH) ל SEK
kr0.00009611392
1 MAGAETH(MAGAETH) ל BGN
лв0.00001686032
1 MAGAETH(MAGAETH) ל HUF
Ft0.0034280968
1 MAGAETH(MAGAETH) ל CZK
0.00021171312
1 MAGAETH(MAGAETH) ל KWD
د.ك0.00000307928
1 MAGAETH(MAGAETH) ל ILS
0.00003392256
1 MAGAETH(MAGAETH) ל AOA
Kz0.00920321072
1 MAGAETH(MAGAETH) ל BHD
.د.ب0.000003806192
1 MAGAETH(MAGAETH) ל BMD
$0.000010096
1 MAGAETH(MAGAETH) ל DKK
kr0.00006441248
1 MAGAETH(MAGAETH) ל HNL
L0.00026431328
1 MAGAETH(MAGAETH) ל MUR
0.00046078144
1 MAGAETH(MAGAETH) ל NAD
$0.00017698288
1 MAGAETH(MAGAETH) ל NOK
kr0.00010166672
1 MAGAETH(MAGAETH) ל NZD
$0.0000171632
1 MAGAETH(MAGAETH) ל PAB
B/.0.000010096
1 MAGAETH(MAGAETH) ל PGK
K0.00004260512
1 MAGAETH(MAGAETH) ל QAR
ر.ق0.00003664848
1 MAGAETH(MAGAETH) ל RSD
дин.0.00101081152

MAGAETH מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MAGAETH, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMAGAETH הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MAGAETH

כמה שווה MAGAETH (MAGAETH) היום?
החי MAGAETHהמחיר ב USD הוא 0.000010096 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAGAETH ל USD?
המחיר הנוכחי של MAGAETH ל USD הוא $ 0.000010096. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MAGAETH?
שווי השוק של MAGAETH הוא $ 3.94M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAGAETH?
ההיצע במחזור של MAGAETH הוא 390.26B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAGAETH?
‏‏MAGAETH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000746141342525885 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAGAETH?
MAGAETH ‏‏רשם מחירATL של 0.000007875492975983 USD.
מהו נפח המסחר של MAGAETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAGAETH הוא $ 54.80K USD.
האם MAGAETH יעלה השנה?
MAGAETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAGAETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:53:12 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MAGAETH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MAGAETH
MAGAETH
USD
USD

1 MAGAETH = 0.000010096 USD

מסחרMAGAETH

USDTMAGAETH
$0.000010189
-1.42%

הצטרף ל-MEXC היום

