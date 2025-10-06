Lunch Protocol מחיר היום

מחיר Lunch Protocol (LUNCH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00153, עם שינוי של 13.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUNCH ל USD הוא $ 0.00153 לכל LUNCH.

Lunch Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- LUNCH. ב‑24 השעות האחרונות, LUNCH סחר בין $ 0.001525 (נמוך) ל $ 0.001809 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, LUNCH נע ב -0.46% בשעה האחרונה ו -0.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.56K.

Lunch Protocol (LUNCH) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SUI

שווי השוק הנוכחי של Lunch Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.56K. ההיצע במחזור של LUNCH הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.53M.