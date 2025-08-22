עוד על LUNAI

Luna by Virtuals סֵמֶל

Luna by Virtuals מְחִיר(LUNAI)

1 LUNAI ל USDמחיר חי:

$0.01467
$0.01467$0.01467
-4.18%1D
USD
Luna by Virtuals (LUNAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:06:26 (UTC+8)

Luna by Virtuals (LUNAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.014663
$ 0.014663$ 0.014663
24 שעות נמוך
$ 0.015866
$ 0.015866$ 0.015866
גבוה 24 שעות

$ 0.014663
$ 0.014663$ 0.014663

$ 0.015866
$ 0.015866$ 0.015866

$ 12.765823816951123
$ 12.765823816951123$ 12.765823816951123

$ 0.000061496208216134
$ 0.000061496208216134$ 0.000061496208216134

-1.14%

-4.18%

-6.14%

-6.14%

Luna by Virtuals (LUNAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01467. במהלך 24 השעות האחרונות, LUNAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.014663 לבין שיא של $ 0.015866, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUNAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.765823816951123, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000061496208216134.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUNAI השתנה ב -1.14% במהלך השעה האחרונה, -4.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Luna by Virtuals (LUNAI) מידע שוק

No.1002

$ 14.67M
$ 14.67M$ 14.67M

$ 56.14K
$ 56.14K$ 56.14K

$ 14.67M
$ 14.67M$ 14.67M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Luna by Virtuals הוא $ 14.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.14K. ההיצע במחזור של LUNAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.67M.

Luna by Virtuals (LUNAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Luna by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00063996-4.18%
30 ימים$ -0.006498-30.70%
60 ימים$ -0.001055-6.71%
90 ימים$ -0.01367-48.24%
Luna by Virtuals שינוי מחיר היום

היום,LUNAI רשם שינוי של $ -0.00063996 (-4.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Luna by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.006498 (-30.70%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Luna by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LUNAI ראה שינוי של $ -0.001055 (-6.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Luna by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01367 (-48.24%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Luna by Virtuals (LUNAI)?

בדוק את Luna by Virtuals עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLuna by Virtuals (LUNAI)

LUNAI is a meme coin.

Luna by Virtuals זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Luna by Virtualsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLUNAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Luna by Virtualsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLuna by Virtuals לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Luna by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Luna by Virtuals (LUNAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Luna by Virtuals (LUNAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Luna by Virtuals.

בדוק את Luna by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

Luna by Virtuals (LUNAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Luna by Virtuals (LUNAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUNAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Luna by Virtuals (LUNAI)

מחפש איך לקנותLuna by Virtuals? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Luna by Virtualsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LUNAI למטבעות מקומיים

Luna by Virtuals מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Luna by Virtuals, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרLuna by Virtuals הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Luna by Virtuals

כמה שווה Luna by Virtuals (LUNAI) היום?
החי LUNAIהמחיר ב USD הוא 0.01467 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUNAI ל USD?
המחיר הנוכחי של LUNAI ל USD הוא $ 0.01467. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Luna by Virtuals?
שווי השוק של LUNAI הוא $ 14.67M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUNAI?
ההיצע במחזור של LUNAI הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUNAI?
‏‏LUNAI השיג מחיר שיא (ATH) של 12.765823816951123 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUNAI?
LUNAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000061496208216134 USD.
מהו נפח המסחר של LUNAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUNAI הוא $ 56.14K USD.
האם LUNAI יעלה השנה?
LUNAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUNAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:06:26 (UTC+8)

Luna by Virtuals (LUNAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

