Luna by Virtuals (LUNAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Luna by Virtuals (LUNAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Luna by Virtuals (LUNAI) מידע LUNAI is a meme coin. אתר רשמי: https://app.virtuals.io/virtuals/68 סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7 קנה LUNAIעכשיו!

Luna by Virtuals (LUNAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Luna by Virtuals (LUNAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 13.90M $ 13.90M $ 13.90M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.90M $ 13.90M $ 13.90M שיא כל הזמנים: $ 0.28014 $ 0.28014 $ 0.28014 שפל כל הזמנים: $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 מחיר נוכחי: $ 0.0139 $ 0.0139 $ 0.0139 למידע נוסף על Luna by Virtuals (LUNAI) מחיר

Luna by Virtuals (LUNAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Luna by Virtuals (LUNAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LUNAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LUNAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LUNAIטוקניומיקה, חקרו אתLUNAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LUNAI מעוניין להוסיף את Luna by Virtuals (LUNAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LUNAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LUNAI ב-MEXC עכשיו!

Luna by Virtuals (LUNAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LUNAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LUNAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

LUNAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LUNAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LUNAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LUNAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

