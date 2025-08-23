Leeds United FC (LUFC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03017. במהלך 24 השעות האחרונות, LUFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02892 לבין שיא של $ 0.03326, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 61.91478374891038, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUFC השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, +1.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Leeds United FC (LUFC) מידע שוק
$ 98.53K
$ 56.37K
$ 301.70K
3.27M
10,000,000
10,000,000
32.65%
CHZ
שווי השוק הנוכחי של Leeds United FC הוא $ 98.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.37K. ההיצע במחזור של LUFC הוא 3.27M, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.70K.
Leeds United FC (LUFC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Leeds United FCהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00058
+1.96%
30 ימים
$ -0.00506
-14.37%
60 ימים
$ -0.00196
-6.11%
90 ימים
$ -0.02293
-43.19%
Leeds United FC שינוי מחיר היום
היום,LUFC רשם שינוי של $ +0.00058 (+1.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Leeds United FC שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00506 (-14.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Leeds United FC שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LUFC ראה שינוי של $ -0.00196 (-6.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Leeds United FC שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02293 (-43.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Leeds United FC (LUFC)?
One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.
Leeds United FC זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Leeds United FCההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLUFC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Leeds United FCאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLeeds United FC לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Leeds United FCתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Leeds United FC (LUFC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Leeds United FC (LUFC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Leeds United FC.
הבנת הטוקנומיקה של Leeds United FC (LUFC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUFC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Leeds United FC (LUFC)
מחפש איך לקנותLeeds United FC? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Leeds United FCב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.