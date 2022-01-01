Leeds United FC (LUFC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Leeds United FC (LUFC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Leeds United FC (LUFC) מידע One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club. אתר רשמי: https://www.socios.com/fan-tokens/ סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30 קנה LUFCעכשיו!

Leeds United FC (LUFC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Leeds United FC (LUFC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 102.94K $ 102.94K $ 102.94K ההיצע הכולל: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M אספקה במחזור: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M FDV (שווי מדולל מלא): $ 315.20K $ 315.20K $ 315.20K שיא כל הזמנים: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.03152 $ 0.03152 $ 0.03152 למידע נוסף על Leeds United FC (LUFC) מחיר

Leeds United FC (LUFC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Leeds United FC (LUFC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LUFC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LUFCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LUFCטוקניומיקה, חקרו אתLUFCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LUFC מעוניין להוסיף את Leeds United FC (LUFC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LUFC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LUFC ב-MEXC עכשיו!

Leeds United FC (LUFC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LUFCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LUFC עכשיו את היסטוריית המחירים!

LUFC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LUFC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LUFC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LUFCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

