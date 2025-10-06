Luckify מחיר היום

מחיר Luckify (LUCK) בזמן אמת היום הוא $ 0.141, עם שינוי של 3.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUCK ל USD הוא $ 0.141 לכל LUCK.

Luckify כרגע מדורג במקום #4273 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 LUCK. ב‑24 השעות האחרונות, LUCK סחר בין $ 0.1399 (נמוך) ל $ 0.1498 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.42965712613217444, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.12583650528574236.

ביצועים לטווח קצר, LUCK נע ב +0.64% בשעה האחרונה ו -9.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 111.34K.

Luckify (LUCK) מידע שוק

דירוג No.4273 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 111.34K$ 111.34K $ 111.34K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.00M$ 141.00M $ 141.00M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 999,999,317.224016 999,999,317.224016 999,999,317.224016 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Luckify הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 111.34K. ההיצע במחזור של LUCK הוא 0.00, עם היצע כולל של 999999317.224016. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.00M.