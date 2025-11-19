Luckify (LUCK) תחזית מחיר (USD)

קבל Luckify תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LUCK יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות LUCK

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Luckify % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.1461 $0.1461 $0.1461 +0.55% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Luckify תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Luckify (LUCK) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Luckify ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.1461 בשנת 2025. Luckify (LUCK) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Luckify ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.153405 בשנת 2026. Luckify (LUCK) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LUCK הוא $ 0.161075 עם 10.25% שיעור צמיחה. Luckify (LUCK) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LUCK הוא $ 0.169129 עם 15.76% שיעור צמיחה. Luckify (LUCK) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LUCK הוא $ 0.177585 עם 21.55% שיעור צמיחה. Luckify (LUCK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LUCK הוא $ 0.186464 עם 27.63% שיעור צמיחה. Luckify (LUCK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Luckify עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.303731. Luckify (LUCK) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Luckify עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.494746. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.1461 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.146700 0.41% Luckify (LUCK) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLUCKב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.1461 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Luckify (LUCK) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLUCK , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.146120 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Luckify (LUCK) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLUCK , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.146240 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Luckify (LUCK) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLUCK הוא $0.146700 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Luckify מחיר נוכחי $ 0.1461$ 0.1461 $ 0.1461 שינוי מחיר (24 שעות) +0.55% שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 נפח (24 שעות) $ 127.89K$ 127.89K $ 127.89K נפח (24 שעות) -- המחיר LUCK העדכני הוא $ 0.1461. יש לו שינוי של +0.55% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 127.89Kב 24 שעות. בנוסף, LUCK יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00. צפה LUCK במחיר חי

Luckify מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLuckifyדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLuckify הוא 0.146USD. היצע במחזור של Luckify(LUCK) הוא 0.00 LUCK , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.001299 $ 0.1474 $ 0.1399

7 ימים -0.04% $ -0.006400 $ 0.1551 $ 0.1399

30 ימים -0.31% $ -0.065600 $ 0.2174 $ 0.1258 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Luckify הראה תנועת מחירים של $-0.001299 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Luckify נסחר בשיא של $0.1551 ושפל של $0.1399 . נרשם שינוי במחיר של -0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLUCK הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Luckify חווה -0.31% שינוי, המשקף בערך $-0.065600 לערכו. זה מצביע על כך ש LUCK עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Luckify המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה LUCK בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Luckify (LUCK) מודול חיזוי מחיר עובד? Luckify מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LUCKעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLuckify לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LUCK , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Luckify. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLUCK . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLUCK כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Luckify.

מדוע LUCK חיזוי מחירים חשוב?

LUCK תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

