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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Loopring, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Loopring, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Loopring (LRC) ניתוח טכני היום

Loopring (LRC) ניתוח טכני היום

דף Loopring הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LRC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Loopring למטה.

Loopring (LRC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.008087---11.00%-33.72%-49.65%
למידע נוסף על Loopring מחיר

Loopring אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Loopring במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 4
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 2קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.00811
0.00811
R2
0.00811
0.0081
R1
0.0081
0.0081
PP
0.0081
0.0081
S1
0.00809
0.00809
S2
0.00809
0.00809
S3
0.00808
0.00809

Loopring אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.22M
$1.48 M
$1.70 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.08 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.07 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Loopring זרימת הון

זרימת נטו פנימהLRCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20$0.00 M0.01
2026-08-19$0.02 M0.01
2026-08-18$0.01 M0.01
2026-08-17$0.01 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Loopring (LRC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Loopring מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLRC
$0.008092
$0.008092$0.008092
-0.02%
7.62M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LRC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LRC
LRC
USD
USD

1 LRC = 0.008087 USD

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