Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

שֵׁםLRC

דירוגNo.291

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.26%

אספקת מחזור1,367,105,325.0232475

מקסימום היצע0

אספקה כוללת1,373,873,397.4424574

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2017-08-01 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.053 USDT

שיא כל הזמנים3.827154981643715,2021-11-10

המחיר הנמוך ביותר0.019860698096,2019-12-18

בלוקצ'יין ציבוריETH

etfindex:mc_etfindex_source

Loading...