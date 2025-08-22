LandX Finance (LNDX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0697. במהלך 24 השעות האחרונות, LNDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0604 לבין שיא של $ 0.0742, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LNDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.575063582944541, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05116158055352152.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LNDX השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -1.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
LandX Finance (LNDX) מידע שוק
No.2120
$ 979.79K
$ 979.79K$ 979.79K
$ 49.99K
$ 49.99K$ 49.99K
$ 5.58M
$ 5.58M$ 5.58M
14.06M
14.06M 14.06M
80,000,000
80,000,000 80,000,000
69,013,040.061593
69,013,040.061593 69,013,040.061593
17.57%
ETH
שווי השוק הנוכחי של LandX Finance הוא $ 979.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 49.99K. ההיצע במחזור של LNDX הוא 14.06M, עם היצע כולל של 69013040.061593. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.58M.
LandX Finance (LNDX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של LandX Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000797
-1.13%
30 ימים
$ +0.0059
+9.24%
60 ימים
$ -0.0349
-33.37%
90 ימים
$ -0.0914
-56.74%
LandX Finance שינוי מחיר היום
היום,LNDX רשם שינוי של $ -0.000797 (-1.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
LandX Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0059 (+9.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
LandX Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LNDX ראה שינוי של $ -0.0349 (-33.37%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
LandX Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0914 (-56.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LandX Finance (LNDX)?
LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.
LandX Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LandX Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLNDX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LandX Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLandX Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
LandX Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה LandX Finance (LNDX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LandX Finance (LNDX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LandX Finance.
הבנת הטוקנומיקה של LandX Finance (LNDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LNDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות LandX Finance (LNDX)
מחפש איך לקנותLandX Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LandX Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.