עוד על LNDX

LNDX מידע על מחיר

LNDX מסמך לבן

LNDX אתר רשמי

LNDX טוקניומיקה

LNDX תחזית מחיר

LNDX היסטוריה

LNDX מדריך קנייה

LNDXממיר מטבעות לפיאט

LNDX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

LandX Finance סֵמֶל

LandX Finance מְחִיר(LNDX)

1 LNDX ל USDמחיר חי:

$0.0697
$0.0697$0.0697
-1.13%1D
USD
LandX Finance (LNDX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:19:50 (UTC+8)

LandX Finance (LNDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0604
$ 0.0604$ 0.0604
24 שעות נמוך
$ 0.0742
$ 0.0742$ 0.0742
גבוה 24 שעות

$ 0.0604
$ 0.0604$ 0.0604

$ 0.0742
$ 0.0742$ 0.0742

$ 3.575063582944541
$ 3.575063582944541$ 3.575063582944541

$ 0.05116158055352152
$ 0.05116158055352152$ 0.05116158055352152

+0.28%

-1.13%

-16.73%

-16.73%

LandX Finance (LNDX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0697. במהלך 24 השעות האחרונות, LNDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0604 לבין שיא של $ 0.0742, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LNDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.575063582944541, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05116158055352152.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LNDX השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -1.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LandX Finance (LNDX) מידע שוק

No.2120

$ 979.79K
$ 979.79K$ 979.79K

$ 49.99K
$ 49.99K$ 49.99K

$ 5.58M
$ 5.58M$ 5.58M

14.06M
14.06M 14.06M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

69,013,040.061593
69,013,040.061593 69,013,040.061593

17.57%

ETH

שווי השוק הנוכחי של LandX Finance הוא $ 979.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 49.99K. ההיצע במחזור של LNDX הוא 14.06M, עם היצע כולל של 69013040.061593. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.58M.

LandX Finance (LNDX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של LandX Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000797-1.13%
30 ימים$ +0.0059+9.24%
60 ימים$ -0.0349-33.37%
90 ימים$ -0.0914-56.74%
LandX Finance שינוי מחיר היום

היום,LNDX רשם שינוי של $ -0.000797 (-1.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

LandX Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0059 (+9.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

LandX Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LNDX ראה שינוי של $ -0.0349 (-33.37%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

LandX Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0914 (-56.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LandX Finance (LNDX)?

בדוק את LandX Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLandX Finance (LNDX)

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

LandX Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LandX Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLNDX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LandX Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLandX Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

LandX Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LandX Finance (LNDX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LandX Finance (LNDX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LandX Finance.

בדוק את LandX Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

LandX Finance (LNDX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LandX Finance (LNDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LNDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות LandX Finance (LNDX)

מחפש איך לקנותLandX Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LandX Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LNDX למטבעות מקומיים

1 LandX Finance(LNDX) ל VND
1,834.1555
1 LandX Finance(LNDX) ל AUD
A$0.107338
1 LandX Finance(LNDX) ל GBP
0.051578
1 LandX Finance(LNDX) ל EUR
0.059245
1 LandX Finance(LNDX) ל USD
$0.0697
1 LandX Finance(LNDX) ל MYR
RM0.29274
1 LandX Finance(LNDX) ל TRY
2.856306
1 LandX Finance(LNDX) ל JPY
¥10.2459
1 LandX Finance(LNDX) ל ARS
ARS$92.0737
1 LandX Finance(LNDX) ל RUB
5.624093
1 LandX Finance(LNDX) ל INR
6.102932
1 LandX Finance(LNDX) ל IDR
Rp1,142.622768
1 LandX Finance(LNDX) ל KRW
96.671112
1 LandX Finance(LNDX) ל PHP
3.952687
1 LandX Finance(LNDX) ל EGP
￡E.3.379753
1 LandX Finance(LNDX) ל BRL
R$0.379168
1 LandX Finance(LNDX) ל CAD
C$0.096186
1 LandX Finance(LNDX) ל BDT
8.401638
1 LandX Finance(LNDX) ל NGN
106.249983
1 LandX Finance(LNDX) ל COP
$278.8
1 LandX Finance(LNDX) ל ZAR
R.1.222538
1 LandX Finance(LNDX) ל UAH
2.854912
1 LandX Finance(LNDX) ל VES
Bs9.758
1 LandX Finance(LNDX) ל CLP
$66.8423
1 LandX Finance(LNDX) ל PKR
Rs19.600337
1 LandX Finance(LNDX) ל KZT
37.133372
1 LandX Finance(LNDX) ל THB
฿2.261068
1 LandX Finance(LNDX) ל TWD
NT$2.124456
1 LandX Finance(LNDX) ל AED
د.إ0.255799
1 LandX Finance(LNDX) ל CHF
Fr0.05576
1 LandX Finance(LNDX) ל HKD
HK$0.544357
1 LandX Finance(LNDX) ל AMD
֏26.391208
1 LandX Finance(LNDX) ל MAD
.د.م0.625209
1 LandX Finance(LNDX) ל MXN
$1.299208
1 LandX Finance(LNDX) ל SAR
ريال0.261375
1 LandX Finance(LNDX) ל PLN
0.253708
1 LandX Finance(LNDX) ל RON
лв0.301104
1 LandX Finance(LNDX) ל SEK
kr0.663544
1 LandX Finance(LNDX) ל BGN
лв0.116399
1 LandX Finance(LNDX) ל HUF
Ft23.707061
1 LandX Finance(LNDX) ל CZK
1.4637
1 LandX Finance(LNDX) ל KWD
د.ك0.0212585
1 LandX Finance(LNDX) ל ILS
0.235586
1 LandX Finance(LNDX) ל AOA
Kz63.536429
1 LandX Finance(LNDX) ל BHD
.د.ب0.0262072
1 LandX Finance(LNDX) ל BMD
$0.0697
1 LandX Finance(LNDX) ל DKK
kr0.444686
1 LandX Finance(LNDX) ל HNL
L1.807321
1 LandX Finance(LNDX) ל MUR
3.181108
1 LandX Finance(LNDX) ל NAD
$1.218356
1 LandX Finance(LNDX) ל NOK
kr0.704667
1 LandX Finance(LNDX) ל NZD
$0.11849
1 LandX Finance(LNDX) ל PAB
B/.0.0697
1 LandX Finance(LNDX) ל PGK
K0.291346
1 LandX Finance(LNDX) ל QAR
ر.ق0.251617
1 LandX Finance(LNDX) ל RSD
дин.6.988122

LandX Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של LandX Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLandX Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על LandX Finance

כמה שווה LandX Finance (LNDX) היום?
החי LNDXהמחיר ב USD הוא 0.0697 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LNDX ל USD?
המחיר הנוכחי של LNDX ל USD הוא $ 0.0697. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LandX Finance?
שווי השוק של LNDX הוא $ 979.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LNDX?
ההיצע במחזור של LNDX הוא 14.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LNDX?
‏‏LNDX השיג מחיר שיא (ATH) של 3.575063582944541 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LNDX?
LNDX ‏‏רשם מחירATL של 0.05116158055352152 USD.
מהו נפח המסחר של LNDX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LNDX הוא $ 49.99K USD.
האם LNDX יעלה השנה?
LNDX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LNDX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:19:50 (UTC+8)

LandX Finance (LNDX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LNDX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LNDX
LNDX
USD
USD

1 LNDX = 0.0697 USD

מסחרLNDX

USDTLNDX
$0.0697
$0.0697$0.0697
-1.13%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד