LandX Finance (LNDX) מידע LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets. אתר רשמי: https://landx.fi/ מסמך לבן: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539 קנה LNDXעכשיו!

LandX Finance (LNDX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LandX Finance (LNDX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M ההיצע הכולל: $ 69.01M $ 69.01M $ 69.01M אספקה במחזור: $ 14.06M $ 14.06M $ 14.06M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M שיא כל הזמנים: $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 שפל כל הזמנים: $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 מחיר נוכחי: $ 0.0753 $ 0.0753 $ 0.0753 למידע נוסף על LandX Finance (LNDX) מחיר

LandX Finance (LNDX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של LandX Finance (LNDX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LNDX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LNDXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LNDXטוקניומיקה, חקרו אתLNDXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

LandX Finance (LNDX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LNDXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LNDX עכשיו את היסטוריית המחירים!

LNDX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LNDX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LNDX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LNDXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

