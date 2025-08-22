עוד על LLD

LLD מידע על מחיר

LLD מסמך לבן

LLD אתר רשמי

LLD טוקניומיקה

LLD תחזית מחיר

LLD היסטוריה

LLD מדריך קנייה

LLDממיר מטבעות לפיאט

LLD ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Liberland סֵמֶל

Liberland מְחִיר(LLD)

1 LLD ל USDמחיר חי:

$1.653
$1.653$1.653
-2.01%1D
USD
Liberland (LLD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:19:34 (UTC+8)

Liberland (LLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.646
$ 1.646$ 1.646
24 שעות נמוך
$ 1.702
$ 1.702$ 1.702
גבוה 24 שעות

$ 1.646
$ 1.646$ 1.646

$ 1.702
$ 1.702$ 1.702

$ 18.549453902551676
$ 18.549453902551676$ 18.549453902551676

$ 0.7921546358435271
$ 0.7921546358435271$ 0.7921546358435271

+0.12%

-2.01%

-10.22%

-10.22%

Liberland (LLD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.653. במהלך 24 השעות האחרונות, LLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.646 לבין שיא של $ 1.702, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.549453902551676, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.7921546358435271.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LLD השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -2.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liberland (LLD) מידע שוק

No.4140

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 79.21K
$ 79.21K$ 79.21K

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

0.00
0.00 0.00

3,000,000
3,000,000 3,000,000

LLD

שווי השוק הנוכחי של Liberland הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 79.21K. ההיצע במחזור של LLD הוא 0.00, עם היצע כולל של 3000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.96M.

Liberland (LLD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Liberlandהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.03391-2.01%
30 ימים$ -0.17-9.33%
60 ימים$ -0.067-3.90%
90 ימים$ -0.482-22.58%
Liberland שינוי מחיר היום

היום,LLD רשם שינוי של $ -0.03391 (-2.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Liberland שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.17 (-9.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Liberland שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LLD ראה שינוי של $ -0.067 (-3.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Liberland שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.482 (-22.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Liberland (LLD)?

בדוק את Liberland עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLiberland (LLD)

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

Liberland זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Liberlandההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLLD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Liberlandאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLiberland לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Liberlandתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Liberland (LLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Liberland (LLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Liberland.

בדוק את Liberland תחזית המחיר עכשיו‏!

Liberland (LLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Liberland (LLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Liberland (LLD)

מחפש איך לקנותLiberland? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Liberlandב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LLD למטבעות מקומיים

1 Liberland(LLD) ל VND
43,498.695
1 Liberland(LLD) ל AUD
A$2.54562
1 Liberland(LLD) ל GBP
1.22322
1 Liberland(LLD) ל EUR
1.40505
1 Liberland(LLD) ל USD
$1.653
1 Liberland(LLD) ל MYR
RM6.9426
1 Liberland(LLD) ל TRY
67.73994
1 Liberland(LLD) ל JPY
¥242.991
1 Liberland(LLD) ל ARS
ARS$2,183.613
1 Liberland(LLD) ל RUB
133.38057
1 Liberland(LLD) ל INR
144.73668
1 Liberland(LLD) ל IDR
Rp27,098.35632
1 Liberland(LLD) ל KRW
2,292.64488
1 Liberland(LLD) ל PHP
93.74163
1 Liberland(LLD) ל EGP
￡E.80.15397
1 Liberland(LLD) ל BRL
R$8.99232
1 Liberland(LLD) ל CAD
C$2.28114
1 Liberland(LLD) ל BDT
199.25262
1 Liberland(LLD) ל NGN
2,519.81667
1 Liberland(LLD) ל COP
$6,612
1 Liberland(LLD) ל ZAR
R.28.99362
1 Liberland(LLD) ל UAH
67.70688
1 Liberland(LLD) ל VES
Bs231.42
1 Liberland(LLD) ל CLP
$1,585.227
1 Liberland(LLD) ל PKR
Rs464.84013
1 Liberland(LLD) ל KZT
880.65228
1 Liberland(LLD) ל THB
฿53.62332
1 Liberland(LLD) ל TWD
NT$50.38344
1 Liberland(LLD) ל AED
د.إ6.06651
1 Liberland(LLD) ל CHF
Fr1.3224
1 Liberland(LLD) ל HKD
HK$12.90993
1 Liberland(LLD) ל AMD
֏625.89192
1 Liberland(LLD) ל MAD
.د.م14.82741
1 Liberland(LLD) ל MXN
$30.81192
1 Liberland(LLD) ל SAR
ريال6.19875
1 Liberland(LLD) ל PLN
6.01692
1 Liberland(LLD) ל RON
лв7.14096
1 Liberland(LLD) ל SEK
kr15.73656
1 Liberland(LLD) ל BGN
лв2.76051
1 Liberland(LLD) ל HUF
Ft562.23489
1 Liberland(LLD) ל CZK
34.713
1 Liberland(LLD) ל KWD
د.ك0.504165
1 Liberland(LLD) ל ILS
5.58714
1 Liberland(LLD) ל AOA
Kz1,506.82521
1 Liberland(LLD) ל BHD
.د.ب0.621528
1 Liberland(LLD) ל BMD
$1.653
1 Liberland(LLD) ל DKK
kr10.54614
1 Liberland(LLD) ל HNL
L42.86229
1 Liberland(LLD) ל MUR
75.44292
1 Liberland(LLD) ל NAD
$28.89444
1 Liberland(LLD) ל NOK
kr16.71183
1 Liberland(LLD) ל NZD
$2.8101
1 Liberland(LLD) ל PAB
B/.1.653
1 Liberland(LLD) ל PGK
K6.90954
1 Liberland(LLD) ל QAR
ر.ق5.96733
1 Liberland(LLD) ל RSD
дин.165.72978

Liberland מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Liberland, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLiberland הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Liberland

כמה שווה Liberland (LLD) היום?
החי LLDהמחיר ב USD הוא 1.653 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LLD ל USD?
המחיר הנוכחי של LLD ל USD הוא $ 1.653. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Liberland?
שווי השוק של LLD הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LLD?
ההיצע במחזור של LLD הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LLD?
‏‏LLD השיג מחיר שיא (ATH) של 18.549453902551676 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LLD?
LLD ‏‏רשם מחירATL של 0.7921546358435271 USD.
מהו נפח המסחר של LLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LLD הוא $ 79.21K USD.
האם LLD יעלה השנה?
LLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:19:34 (UTC+8)

Liberland (LLD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LLD-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LLD
LLD
USD
USD

1 LLD = 1.653 USD

מסחרLLD

USDTLLD
$1.653
$1.653$1.653
-2.13%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד