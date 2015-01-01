Liberland (LLD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Liberland (LLD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Liberland (LLD) מידע Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM). אתר רשמי: https://liberland.org/blockchain מסמך לבן: https://liberland-1.gitbook.io/wiki/v/public-documents/blockchain סייר בלוקים: https://solscan.io/token/GwKKPsJdY5oWMJ8RReWLcvb82KzW6FKy2bKoYW7kHr16 קנה LLDעכשיו!

Liberland (LLD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Liberland (LLD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M שיא כל הזמנים: $ 20 $ 20 $ 20 שפל כל הזמנים: $ 0.7921546358435271 $ 0.7921546358435271 $ 0.7921546358435271 מחיר נוכחי: $ 1.683 $ 1.683 $ 1.683 למידע נוסף על Liberland (LLD) מחיר

Liberland (LLD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Liberland (LLD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LLD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LLDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LLDטוקניומיקה, חקרו אתLLDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LLD מעוניין להוסיף את Liberland (LLD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LLD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LLD ב-MEXC עכשיו!

Liberland (LLD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LLDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LLD עכשיו את היסטוריית המחירים!

LLD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LLD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LLD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LLDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

