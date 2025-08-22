Litecoin Mascot (LESTER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0011558. במהלך 24 השעות האחרונות, LESTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010829 לבין שיא של $ 0.0012759, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LESTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1495434995726372, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000508278700403033.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LESTER השתנה ב -3.41% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Litecoin Mascot (LESTER) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Litecoin Mascot הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.21K. ההיצע במחזור של LESTER הוא 0.00, עם היצע כולל של 999997931. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.
Litecoin Mascot (LESTER) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Litecoin Mascotהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000106018
-8.40%
30 ימים
$ +0.0002487
+27.41%
60 ימים
$ +0.0002302
+24.87%
90 ימים
$ -0.0005868
-33.68%
Litecoin Mascot שינוי מחיר היום
היום,LESTER רשם שינוי של $ -0.000106018 (-8.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Litecoin Mascot שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0002487 (+27.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Litecoin Mascot שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LESTER ראה שינוי של $ +0.0002302 (+24.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Litecoin Mascot שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0005868 (-33.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Litecoin Mascotתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Litecoin Mascot (LESTER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Litecoin Mascot (LESTER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Litecoin Mascot.
הבנת הטוקנומיקה של Litecoin Mascot (LESTER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LESTER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.