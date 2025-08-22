עוד על LESTER

LESTER מידע על מחיר

LESTER אתר רשמי

LESTER טוקניומיקה

LESTER תחזית מחיר

LESTER היסטוריה

LESTER מדריך קנייה

LESTERממיר מטבעות לפיאט

LESTER ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Litecoin Mascot סֵמֶל

Litecoin Mascot מְחִיר(LESTER)

1 LESTER ל USDמחיר חי:

$0.0011561
$0.0011561$0.0011561
-8.40%1D
USD
Litecoin Mascot (LESTER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:04:10 (UTC+8)

Litecoin Mascot (LESTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0010829
$ 0.0010829$ 0.0010829
24 שעות נמוך
$ 0.0012759
$ 0.0012759$ 0.0012759
גבוה 24 שעות

$ 0.0010829
$ 0.0010829$ 0.0010829

$ 0.0012759
$ 0.0012759$ 0.0012759

$ 0.1495434995726372
$ 0.1495434995726372$ 0.1495434995726372

$ 0.000508278700403033
$ 0.000508278700403033$ 0.000508278700403033

-3.41%

-8.40%

-3.64%

-3.64%

Litecoin Mascot (LESTER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0011558. במהלך 24 השעות האחרונות, LESTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010829 לבין שיא של $ 0.0012759, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LESTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1495434995726372, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000508278700403033.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LESTER השתנה ב -3.41% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Litecoin Mascot (LESTER) מידע שוק

No.3686

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.21K
$ 57.21K$ 57.21K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

0.00
0.00 0.00

999,997,931
999,997,931 999,997,931

999,997,931
999,997,931 999,997,931

0.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Litecoin Mascot הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.21K. ההיצע במחזור של LESTER הוא 0.00, עם היצע כולל של 999997931. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.

Litecoin Mascot (LESTER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Litecoin Mascotהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000106018-8.40%
30 ימים$ +0.0002487+27.41%
60 ימים$ +0.0002302+24.87%
90 ימים$ -0.0005868-33.68%
Litecoin Mascot שינוי מחיר היום

היום,LESTER רשם שינוי של $ -0.000106018 (-8.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Litecoin Mascot שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0002487 (+27.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Litecoin Mascot שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LESTER ראה שינוי של $ +0.0002302 (+24.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Litecoin Mascot שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0005868 (-33.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Litecoin Mascot (LESTER)?

בדוק את Litecoin Mascot עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLitecoin Mascot (LESTER)

LESTER is a meme coin on the Solana chain.

Litecoin Mascot זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Litecoin Mascotההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLESTER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Litecoin Mascotאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLitecoin Mascot לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Litecoin Mascotתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Litecoin Mascot (LESTER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Litecoin Mascot (LESTER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Litecoin Mascot.

בדוק את Litecoin Mascot תחזית המחיר עכשיו‏!

Litecoin Mascot (LESTER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Litecoin Mascot (LESTER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LESTER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Litecoin Mascot (LESTER)

מחפש איך לקנותLitecoin Mascot? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Litecoin Mascotב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LESTER למטבעות מקומיים

1 Litecoin Mascot(LESTER) ל VND
30.414877
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל AUD
A$0.001779932
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל GBP
0.000855292
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל EUR
0.00098243
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל USD
$0.0011558
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל MYR
RM0.00485436
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל TRY
0.047376242
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל JPY
¥0.1699026
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל ARS
ARS$1.5268118
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל RUB
0.093145922
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל INR
0.101201848
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל IDR
Rp18.947537952
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל KRW
1.605267504
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל PHP
0.065568534
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל EGP
￡E.0.0560563
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל BRL
R$0.006287552
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל CAD
C$0.001595004
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל BDT
0.139320132
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל NGN
1.764571418
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל COP
$4.6232
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל ZAR
R.0.020272732
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל UAH
0.047341568
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל VES
Bs0.161812
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל CLP
$1.1084122
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל PKR
Rs0.325022518
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל KZT
0.615764008
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל THB
฿0.037494152
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל TWD
NT$0.03519411
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל AED
د.إ0.004241786
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל CHF
Fr0.00092464
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל HKD
HK$0.009026798
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל AMD
֏0.437632112
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל MAD
.د.م0.010367526
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל MXN
$0.021544112
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל SAR
ريال0.00433425
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל PLN
0.004207112
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל RON
лв0.004993056
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל SEK
kr0.011014774
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל BGN
лв0.001930186
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל HUF
Ft0.39285642
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל CZK
0.024248684
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל KWD
د.ك0.000352519
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל ILS
0.003906604
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל AOA
Kz1.053592606
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל BHD
.د.ب0.0004357366
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל BMD
$0.0011558
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל DKK
kr0.007374004
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל HNL
L0.029969894
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל MUR
0.052750712
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל NAD
$0.020203384
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל NOK
kr0.011685138
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל NZD
$0.00196486
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל PAB
B/.0.0011558
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל PGK
K0.004831244
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל QAR
ر.ق0.004172438
1 Litecoin Mascot(LESTER) ל RSD
дин.0.115822718

Litecoin Mascot מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Litecoin Mascot, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרLitecoin Mascot הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Litecoin Mascot

כמה שווה Litecoin Mascot (LESTER) היום?
החי LESTERהמחיר ב USD הוא 0.0011558 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LESTER ל USD?
המחיר הנוכחי של LESTER ל USD הוא $ 0.0011558. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Litecoin Mascot?
שווי השוק של LESTER הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LESTER?
ההיצע במחזור של LESTER הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LESTER?
‏‏LESTER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1495434995726372 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LESTER?
LESTER ‏‏רשם מחירATL של 0.000508278700403033 USD.
מהו נפח המסחר של LESTER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LESTER הוא $ 57.21K USD.
האם LESTER יעלה השנה?
LESTER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LESTER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:04:10 (UTC+8)

Litecoin Mascot (LESTER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LESTER-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LESTER
LESTER
USD
USD

1 LESTER = 0.0011558 USD

מסחרLESTER

USDTLESTER
$0.0011561
$0.0011561$0.0011561
-8.46%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד