עוד על LEOX

LEOX מידע על מחיר

LEOX מסמך לבן

LEOX אתר רשמי

LEOX טוקניומיקה

LEOX תחזית מחיר

LEOX היסטוריה

LEOX מדריך קנייה

LEOXממיר מטבעות לפיאט

LEOX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Galileo Protocol סֵמֶל

Galileo Protocol מְחִיר(LEOX)

1 LEOX ל USDמחיר חי:

$0.0653
$0.0653$0.0653
-3.11%1D
USD
Galileo Protocol (LEOX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:18:33 (UTC+8)

Galileo Protocol (LEOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0646
$ 0.0646$ 0.0646
24 שעות נמוך
$ 0.0695
$ 0.0695$ 0.0695
גבוה 24 שעות

$ 0.0646
$ 0.0646$ 0.0646

$ 0.0695
$ 0.0695$ 0.0695

$ 1.9395850512596111
$ 1.9395850512596111$ 1.9395850512596111

$ 0.03772499667759367
$ 0.03772499667759367$ 0.03772499667759367

-1.81%

-3.11%

+2.83%

+2.83%

Galileo Protocol (LEOX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0653. במהלך 24 השעות האחרונות, LEOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0646 לבין שיא של $ 0.0695, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.9395850512596111, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03772499667759367.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEOX השתנה ב -1.81% במהלך השעה האחרונה, -3.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Galileo Protocol (LEOX) מידע שוק

No.4339

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.91K
$ 56.91K$ 56.91K

$ 9.80M
$ 9.80M$ 9.80M

0.00
0.00 0.00

150,000,000
150,000,000 150,000,000

50,673,440
50,673,440 50,673,440

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Galileo Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.91K. ההיצע במחזור של LEOX הוא 0.00, עם היצע כולל של 50673440. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.80M.

Galileo Protocol (LEOX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Galileo Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002096-3.11%
30 ימים$ -0.0001-0.16%
60 ימים$ +0.0075+12.97%
90 ימים$ -0.0024-3.55%
Galileo Protocol שינוי מחיר היום

היום,LEOX רשם שינוי של $ -0.002096 (-3.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Galileo Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001 (-0.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Galileo Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LEOX ראה שינוי של $ +0.0075 (+12.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Galileo Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0024 (-3.55%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Galileo Protocol (LEOX)?

בדוק את Galileo Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGalileo Protocol (LEOX)

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Galileo Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Galileo Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLEOX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Galileo Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGalileo Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Galileo Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Galileo Protocol (LEOX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Galileo Protocol (LEOX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Galileo Protocol.

בדוק את Galileo Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Galileo Protocol (LEOX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Galileo Protocol (LEOX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LEOX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Galileo Protocol (LEOX)

מחפש איך לקנותGalileo Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Galileo Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LEOX למטבעות מקומיים

1 Galileo Protocol(LEOX) ל VND
1,718.3695
1 Galileo Protocol(LEOX) ל AUD
A$0.100562
1 Galileo Protocol(LEOX) ל GBP
0.048322
1 Galileo Protocol(LEOX) ל EUR
0.055505
1 Galileo Protocol(LEOX) ל USD
$0.0653
1 Galileo Protocol(LEOX) ל MYR
RM0.27426
1 Galileo Protocol(LEOX) ל TRY
2.675994
1 Galileo Protocol(LEOX) ל JPY
¥9.5991
1 Galileo Protocol(LEOX) ל ARS
ARS$86.2613
1 Galileo Protocol(LEOX) ל RUB
5.269057
1 Galileo Protocol(LEOX) ל INR
5.717668
1 Galileo Protocol(LEOX) ל IDR
Rp1,070.491632
1 Galileo Protocol(LEOX) ל KRW
90.568488
1 Galileo Protocol(LEOX) ל PHP
3.703163
1 Galileo Protocol(LEOX) ל EGP
￡E.3.166397
1 Galileo Protocol(LEOX) ל BRL
R$0.355232
1 Galileo Protocol(LEOX) ל CAD
C$0.090114
1 Galileo Protocol(LEOX) ל BDT
7.871262
1 Galileo Protocol(LEOX) ל NGN
99.542667
1 Galileo Protocol(LEOX) ל COP
$261.2
1 Galileo Protocol(LEOX) ל ZAR
R.1.145362
1 Galileo Protocol(LEOX) ל UAH
2.674688
1 Galileo Protocol(LEOX) ל VES
Bs9.142
1 Galileo Protocol(LEOX) ל CLP
$62.6227
1 Galileo Protocol(LEOX) ל PKR
Rs18.363013
1 Galileo Protocol(LEOX) ל KZT
34.789228
1 Galileo Protocol(LEOX) ל THB
฿2.118332
1 Galileo Protocol(LEOX) ל TWD
NT$1.990344
1 Galileo Protocol(LEOX) ל AED
د.إ0.239651
1 Galileo Protocol(LEOX) ל CHF
Fr0.05224
1 Galileo Protocol(LEOX) ל HKD
HK$0.509993
1 Galileo Protocol(LEOX) ל AMD
֏24.725192
1 Galileo Protocol(LEOX) ל MAD
.د.م0.585741
1 Galileo Protocol(LEOX) ל MXN
$1.217192
1 Galileo Protocol(LEOX) ל SAR
ريال0.244875
1 Galileo Protocol(LEOX) ל PLN
0.237692
1 Galileo Protocol(LEOX) ל RON
лв0.282096
1 Galileo Protocol(LEOX) ל SEK
kr0.621656
1 Galileo Protocol(LEOX) ל BGN
лв0.109051
1 Galileo Protocol(LEOX) ל HUF
Ft22.210489
1 Galileo Protocol(LEOX) ל CZK
1.3713
1 Galileo Protocol(LEOX) ל KWD
د.ك0.0199165
1 Galileo Protocol(LEOX) ל ILS
0.220714
1 Galileo Protocol(LEOX) ל AOA
Kz59.525521
1 Galileo Protocol(LEOX) ל BHD
.د.ب0.0245528
1 Galileo Protocol(LEOX) ל BMD
$0.0653
1 Galileo Protocol(LEOX) ל DKK
kr0.416614
1 Galileo Protocol(LEOX) ל HNL
L1.693229
1 Galileo Protocol(LEOX) ל MUR
2.980292
1 Galileo Protocol(LEOX) ל NAD
$1.141444
1 Galileo Protocol(LEOX) ל NOK
kr0.660183
1 Galileo Protocol(LEOX) ל NZD
$0.11101
1 Galileo Protocol(LEOX) ל PAB
B/.0.0653
1 Galileo Protocol(LEOX) ל PGK
K0.272954
1 Galileo Protocol(LEOX) ל QAR
ر.ق0.235733
1 Galileo Protocol(LEOX) ל RSD
дин.6.546978

Galileo Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Galileo Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGalileo Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Galileo Protocol

כמה שווה Galileo Protocol (LEOX) היום?
החי LEOXהמחיר ב USD הוא 0.0653 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LEOX ל USD?
המחיר הנוכחי של LEOX ל USD הוא $ 0.0653. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Galileo Protocol?
שווי השוק של LEOX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LEOX?
ההיצע במחזור של LEOX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LEOX?
‏‏LEOX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.9395850512596111 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LEOX?
LEOX ‏‏רשם מחירATL של 0.03772499667759367 USD.
מהו נפח המסחר של LEOX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LEOX הוא $ 56.91K USD.
האם LEOX יעלה השנה?
LEOX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LEOX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:18:33 (UTC+8)

Galileo Protocol (LEOX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LEOX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LEOX
LEOX
USD
USD

1 LEOX = 0.0653 USD

מסחרLEOX

USDTLEOX
$0.0653
$0.0653$0.0653
-2.97%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד