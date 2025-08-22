Galileo Protocol (LEOX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0653. במהלך 24 השעות האחרונות, LEOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0646 לבין שיא של $ 0.0695, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.9395850512596111, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03772499667759367.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEOX השתנה ב -1.81% במהלך השעה האחרונה, -3.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Galileo Protocol (LEOX) מידע שוק
No.4339
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.91K
$ 56.91K$ 56.91K
$ 9.80M
$ 9.80M$ 9.80M
0.00
0.00 0.00
150,000,000
150,000,000 150,000,000
50,673,440
50,673,440 50,673,440
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Galileo Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.91K. ההיצע במחזור של LEOX הוא 0.00, עם היצע כולל של 50673440. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.80M.
Galileo Protocol (LEOX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Galileo Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.002096
-3.11%
30 ימים
$ -0.0001
-0.16%
60 ימים
$ +0.0075
+12.97%
90 ימים
$ -0.0024
-3.55%
Galileo Protocol שינוי מחיר היום
היום,LEOX רשם שינוי של $ -0.002096 (-3.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Galileo Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001 (-0.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Galileo Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LEOX ראה שינוי של $ +0.0075 (+12.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Galileo Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0024 (-3.55%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Galileo Protocol (LEOX)?
Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement.
Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.
Galileo Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Galileo Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLEOX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Galileo Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGalileo Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Galileo Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Galileo Protocol (LEOX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Galileo Protocol (LEOX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Galileo Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Galileo Protocol (LEOX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LEOX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Galileo Protocol (LEOX)
מחפש איך לקנותGalileo Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Galileo Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.