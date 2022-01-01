Galileo Protocol (LEOX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Galileo Protocol (LEOX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Galileo Protocol (LEOX) מידע Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain. אתר רשמי: https://www.galileoprotocol.io מסמך לבן: https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5 קנה LEOXעכשיו!

Galileo Protocol (LEOX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Galileo Protocol (LEOX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 50.67M $ 50.67M $ 50.67M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.75M $ 9.75M $ 9.75M שיא כל הזמנים: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 שפל כל הזמנים: $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 מחיר נוכחי: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 למידע נוסף על Galileo Protocol (LEOX) מחיר

Galileo Protocol (LEOX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Galileo Protocol (LEOX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LEOX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LEOXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LEOXטוקניומיקה, חקרו אתLEOXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Galileo Protocol (LEOX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LEOXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LEOX עכשיו את היסטוריית המחירים!

LEOX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LEOX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LEOX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LEOXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

