CF Large Cap Index מחיר היום

מחיר CF Large Cap Index (LCAP) בזמן אמת היום הוא ₪ 6.093, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LCAP ל ILS הוא ₪ 6.093 לכל LCAP.

CF Large Cap Index כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- LCAP. ב‑24 השעות האחרונות, LCAP סחר בין ₪ 5.923 (נמוך) ל ₪ 6.093 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, LCAP נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +16.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 35.84.

CF Large Cap Index (LCAP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 35.84₪ 35.84 ₪ 35.84 שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 3.87M₪ 3.87M ₪ 3.87M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 634,565 634,565 634,565 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של CF Large Cap Index הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 35.84. ההיצע במחזור של LCAP הוא --, עם היצע כולל של 634565. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.87M.