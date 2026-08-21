CF Large Cap Index היסטוריית מחירים
CF Large Cap Index (LCAP) היסטוריית מחירים
פרק זמן: 2026-05-21 ~ 2026-08-21
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CF Large Cap Index מחיר חי
CF Large Cap Index כרגע נסחר במחיר של 6.093 USD. יש לו שווי שוק של 0.00 USD ונפח מסחר 24 שעות של 35.84 USD. גלה עוד LCAPנתונים בעמוד המחירים החי של MEXC.
ניצול היתרונות של CF Large Cap Index המחיר החי , המשתמשים יכולים לנתח את מגמות השוק הנוכחיות ולחזות תנועות מחירים לטווח קצר וגם לטווח ארוך. עם נתונים בזמן אמת בהישג ידך, תוכל לקבל החלטות מושכלות ולקבל תובנות לגבי תחזיות מחיר עתידיות פוטנציאליות עבור CF Large Cap Index.
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 08:34:11 (UTC+8)
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אודות CF Large Cap Index (LCAP) היסטוריית מחירים
CF Large Cap Index ניטור היסטוריית המחירים הוא כלי חיוני למשקיעי מטבעות קריפטוגרפיים, המאפשר להם לעקוב בקלות אחר ביצועי ההשקעות שלהם. תכונה זו מציעה תצוגה מקיפה של CF Large Cap Indexתנועות המחיר של לאורך זמן, כולל ערך הפתיחה, השיא, מחירי הסגירה וכן נפח המסחר. יתר על כן, הוא מספק הצצה מהירה לשינויים באחוזים יומיים, ומדגיש ימים עם תנודות בולטות במחיר. ראוי לציין CF Large Cap Indexכי הגיע לערך הגבוה ביותר שלו ב-, טיפוס לרמה מדהימה0 USD. מידע המחיר המוצג כאן מקורו אך ורק מהיסטוריית המסחר של MEXC, מה שמבטיח אמינות ודיוק. נתוני המחירים CF Large Cap Indexההיסטוריים שלנו זמינים במרווחים שונים: יום אחד, שבוע וחודש אחד, המכסים מדדי פתיחה, גבוה, נמוך, סגירה ונפח. נתונים אלה נבדקים בקפדנות לגבי עקביות, שלמות ודיוק, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור סימולציות מסחר ובדיקות אחוריות. מערכי נתונים אלה נגישים להורדה בחינם ומתעדכנים בזמן אמת, ומספקים משאב רב ערך למשקיעים.
CF Large Cap Index יישומי נתונים היסטוריים במסחר
CF Large Cap Indexהנתונים ההיסטוריים של ממלאים תפקיד מרכזי באסטרטגיות מסחר. הנה איך זה מנוצל:
1. ניתוח טכני: סוחרים ממנפים CF Large Cap Indexאת הנתונים ההיסטוריים של כדי לזהות מגמות ודפוסים בשוק. תוך שימוש בכלים כמו תרשימים ועזרים ויזואליים, הם מזהים דפוסים כדי להנחות את החלטות הכניסה והיציאה שלהם מהשוק. גישה יעילה כוללת אחסוןCF Large Cap Index הנתונים ההיסטוריים של GridDB וניתוחם עם Python, באמצעות ספריות כמו Matplotlib להדמיה, ו-Pandas, Numpy ו-Scipy לניתוח נתונים.
2. תחזית מחיר: נתונים היסטוריים הם המפתח בחיזוי CF Large Cap Indexתנועות המחירים. על ידי בחינת מגמות עבר בשוק, סוחרים יכולים לזהות דפוסים ולחזות התנהגות שוק עתידית. הנתונים ההיסטוריים המפורטים CF Large Cap Indexשל MEXC, המספקים תובנות מדקה אחר דקה לגבי מחירים פתוחים, גבוהים, נמוכים וסגורים, חיוניים לפיתוח והדרכה של מודלים חזויים, ובכך מסייעים בהחלטות מסחר מושכלות.
3. ניהול סיכונים: גישה לנתונים היסטוריים מאפשרת לסוחרים להעריך את הסיכונים הכרוכים בCF Large Cap Indexהשקעות. זה עוזר להביןCF Large Cap Index את התנודתיות של, מה שמוביל לבחירות השקעה מושכלות יותר.
4. ניהול תיק השקעות: נתונים היסטוריים מסייעים במעקב אחר ביצועי ההשקעה לאורך זמן. זה מאפשר לסוחרים לזהות נכסים שאינם מניבים ביצועים טובים ולהתאים את התיקים שלהם כדי לייעל את התשואות.
5. אימון בוטים למסחר: ניתן CF Large Cap Indexלהוריד את נתוני השוק ההיסטוריים של מטבע הקריפטו OHLC (פתוח, גבוה, נמוך, סגור) לצורך אימוןCF Large Cap Index בוטים למסחר, במטרה להשיג ביצועים טובים יותר בשוק.
כלים ומשאבים אלה מאפשרים לסוחרים לצלול עמוק לתוךCF Large Cap Index הנתונים ההיסטוריים של, לספק תובנות חשובות ופוטנציאל לשפר את אסטרטגיות המסחר שלהם.
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