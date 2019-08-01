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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kusama, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kusama, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Kusama (KSM) ניתוח טכני היום

Kusama (KSM) ניתוח טכני היום

דף Kusama הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KSM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Kusama למטה.

Kusama (KSM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$3.192--+11.02%-2.00%-35.77%
למידע נוסף על Kusama מחיר

Kusama אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Kusama במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 2
קנה 12
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 0קנה 5
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
3.1876
3.1873
R2
3.1873
3.1869
R1
3.1866
3.1867
PP
3.1863
3.1863
S1
3.1856
3.1859
S2
3.1853
3.1857
S3
3.1846
3.1853

Kusama אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.13M
$1.44 M
$1.57 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.12 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.11 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.20 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.20 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Kusama זרימת הון

זרימת נטו פנימהKSMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M3.17
2026-08-20$0.00 M3.15
2026-08-19-$0.02 M2.97
2026-08-18-$0.01 M2.86
2026-08-17-$0.02 M2.88

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Kusama (KSM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Kusama מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTKSM
$3.192
$3.192$3.192
+1.20%
19.90K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

KSM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KSM
KSM
USD
USD

1 KSM = 3.192 USD

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