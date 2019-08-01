עוד על KSM

Kusama סֵמֶל

Kusama מְחִיר(KSM)

1 KSM ל USDמחיר חי:

$15.17
$15.17$15.17
-4.53%1D
USD
Kusama (KSM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:38:04 (UTC+8)

Kusama (KSM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 15.02
$ 15.02$ 15.02
24 שעות נמוך
$ 16.8
$ 16.8$ 16.8
גבוה 24 שעות

$ 15.02
$ 15.02$ 15.02

$ 16.8
$ 16.8$ 16.8

$ 623.75283412
$ 623.75283412$ 623.75283412

$ 0.915787390828
$ 0.915787390828$ 0.915787390828

+0.19%

-4.53%

+3.05%

+3.05%

Kusama (KSM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 15.17. במהלך 24 השעות האחרונות, KSM נסחר בטווח שבין שפל של $ 15.02 לבין שיא של $ 16.8, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KSMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 623.75283412, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.915787390828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KSM השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -4.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kusama (KSM) מידע שוק

No.176

$ 257.15M
$ 257.15M$ 257.15M

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 257.15M
$ 257.15M$ 257.15M

16.95M
16.95M 16.95M

--
----

16,951,317.01758733
16,951,317.01758733 16,951,317.01758733

0.01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

שווי השוק הנוכחי של Kusama הוא $ 257.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.19M. ההיצע במחזור של KSM הוא 16.95M, עם היצע כולל של 16951317.01758733. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.15M.

Kusama (KSM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kusamaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.7198-4.53%
30 ימים$ -0.74-4.66%
60 ימים$ +2.42+18.98%
90 ימים$ -3.4-18.31%
Kusama שינוי מחיר היום

היום,KSM רשם שינוי של $ -0.7198 (-4.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kusama שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.74 (-4.66%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kusama שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KSM ראה שינוי של $ +2.42 (+18.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kusama שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -3.4 (-18.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kusama (KSM)?

בדוק את Kusama עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKusama (KSM)

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kusamaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKSM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kusamaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKusama לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kusamaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kusama (KSM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kusama (KSM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kusama.

בדוק את Kusama תחזית המחיר עכשיו‏!

Kusama (KSM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kusama (KSM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KSM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kusama (KSM)

מחפש איך לקנותKusama? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kusamaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KSM למטבעות מקומיים

Kusama מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kusama, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKusama הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kusama

כמה שווה Kusama (KSM) היום?
החי KSMהמחיר ב USD הוא 15.17 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KSM ל USD?
המחיר הנוכחי של KSM ל USD הוא $ 15.17. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kusama?
שווי השוק של KSM הוא $ 257.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KSM?
ההיצע במחזור של KSM הוא 16.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KSM?
‏‏KSM השיג מחיר שיא (ATH) של 623.75283412 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KSM?
KSM ‏‏רשם מחירATL של 0.915787390828 USD.
מהו נפח המסחר של KSM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KSM הוא $ 1.19M USD.
האם KSM יעלה השנה?
KSM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KSM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:38:04 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

KSM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KSM
KSM
USD
USD

1 KSM = 15.17 USD

