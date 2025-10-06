CyberKongz מחיר היום

מחיר CyberKongz (KONG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00382, עם שינוי של 0.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KONG ל USD הוא $ 0.00382 לכל KONG.

CyberKongz כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- KONG. ב‑24 השעות האחרונות, KONG סחר בין $ 0.00372 (נמוך) ל $ 0.00387 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, KONG נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו +6.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 127.64K.

CyberKongz (KONG) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 127.64K$ 127.64K $ 127.64K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של CyberKongz הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 127.64K. ההיצע במחזור של KONG הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.82M.