קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kyber Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kyber Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על KNC

KNC מידע על מחיר

מה זה KNC

KNC מסמך לבן

KNC אתר רשמי

KNC טוקניומיקה

KNC תחזית מחיר

KNC היסטוריה

KNC מדריך קנייה

KNCממיר מטבעות לפיאט

KNC ספוט

KNC חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Kyber Network (KNC) ניתוח טכני היום

Kyber Network (KNC) ניתוח טכני היום

דף Kyber Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KNC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Kyber Network למטה.

Kyber Network (KNC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.109--+9.00%-1.54%-26.95%
למידע נוסף על Kyber Network מחיר

Kyber Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Kyber Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 11
קנה 9
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 3קנה 7
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 8קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.109
0.1089
R2
0.1089
0.1088
R1
0.1088
0.1088
PP
0.1087
0.1087
S1
0.1086
0.1086
S2
0.1085
0.1086
S3
0.1084
0.1085

Kyber Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.61M
$9.67 M
$10.28 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.03 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Kyber Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהKNCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.11
2026-08-20-$0.01 M0.11
2026-08-19$0.01 M0.10
2026-08-18-$0.02 M0.10
2026-08-17$0.02 M0.10

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Kyber Network

סחור ב Kyber Network (KNC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Kyber Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTKNC
$0.10889
$0.10889$0.10889
+1.38%
435.71K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

KNC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KNC
KNC
USD
USD

1 KNC = 0.109 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.