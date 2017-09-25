Kyber Network (KNC) ניתוח טכני היום דף Kyber Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KNC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Kyber Network למטה. הירשם

Kyber Network (KNC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.109 -- +9.00% -1.54% -26.95%

Kyber Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Kyber Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 11 קנה 9 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 3 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 2 נייטרלי 8 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.109 0.1089 R2 0.1089 0.1088 R1 0.1088 0.1088 PP 0.1087 0.1087 S1 0.1086 0.1086 S2 0.1085 0.1086 S3 0.1084 0.1085

Kyber Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.61M $9.67 M $10.28 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.02 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.03 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Kyber Network זרימת הון זרימת נטו פנימה KNCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.11 2026-08-20 -$0.01 M 0.11 2026-08-19 $0.01 M 0.10 2026-08-18 -$0.02 M 0.10 2026-08-17 $0.02 M 0.10 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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