מה זהKyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kyber Network כמה שווה Kyber Network (KNC) היום? החי KNCהמחיר ב USD הוא 0.3905 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי KNC ל USD? $ 0.3905 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של KNC ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Kyber Network? שווי השוק של KNC הוא $ 73.24M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של KNC? ההיצע במחזור של KNC הוא 187.56M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KNC? ‏‏KNC השיג מחיר שיא (ATH) של 5.715659905177939 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KNC? KNC ‏‏רשם מחירATL של 0.25991972993251367 USD . מהו נפח המסחר של KNC? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KNC הוא $ 307.15K USD . האם KNC יעלה השנה? KNC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KNC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

