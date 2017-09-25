עוד על KNC

Kyber Network סֵמֶל

Kyber Network מְחִיר(KNC)

$0.3905
-2.54%1D
Kyber Network (KNC) טבלת מחירים חיה
Kyber Network (KNC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.3835
24 שעות נמוך
$ 0.4183
גבוה 24 שעות

+0.77%

-2.54%

-1.67%

-1.67%

Kyber Network (KNC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3905. במהלך 24 השעות האחרונות, KNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3835 לבין שיא של $ 0.4183, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.715659905177939, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.25991972993251367.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNC השתנה ב +0.77% במהלך השעה האחרונה, -2.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kyber Network (KNC) מידע שוק

No.458

$ 73.24M
$ 307.15K
$ 93.90M
187.56M
240,462,646.50915036
2017-09-25 00:00:00

$ 0.5
ETH

שווי השוק הנוכחי של Kyber Network הוא $ 73.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 307.15K. ההיצע במחזור של KNC הוא 187.56M, עם היצע כולל של 240462646.50915036. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.90M.

Kyber Network (KNC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kyber Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.010177-2.54%
30 ימים$ -0.041-9.51%
60 ימים$ +0.0942+31.79%
90 ימים$ +0.0241+6.57%
Kyber Network שינוי מחיר היום

היום,KNC רשם שינוי של $ -0.010177 (-2.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kyber Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.041 (-9.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kyber Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KNC ראה שינוי של $ +0.0942 (+31.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kyber Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0241 (+6.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kyber Network (KNC)?

בדוק את Kyber Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kyber Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKNC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kyber Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKyber Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kyber Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kyber Network (KNC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kyber Network (KNC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kyber Network.

בדוק את Kyber Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Kyber Network (KNC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kyber Network (KNC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KNC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kyber Network (KNC)

מחפש איך לקנותKyber Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kyber Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KNC למטבעות מקומיים

Kyber Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kyber Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKyber Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kyber Network

כמה שווה Kyber Network (KNC) היום?
החי KNCהמחיר ב USD הוא 0.3905 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KNC ל USD?
המחיר הנוכחי של KNC ל USD הוא $ 0.3905. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kyber Network?
שווי השוק של KNC הוא $ 73.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KNC?
ההיצע במחזור של KNC הוא 187.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KNC?
‏‏KNC השיג מחיר שיא (ATH) של 5.715659905177939 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KNC?
KNC ‏‏רשם מחירATL של 0.25991972993251367 USD.
מהו נפח המסחר של KNC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KNC הוא $ 307.15K USD.
האם KNC יעלה השנה?
KNC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KNC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Kyber Network (KNC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

