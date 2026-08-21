Kaspa (KAS) ניתוח טכני היום דף Kaspa הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KAS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Kaspa למטה. הירשם

Kaspa (KAS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.028236 -- +11.63% -1.39% -16.76%

Kaspa אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Kaspa במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 1 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0283 0.02829 R2 0.02829 0.02828 R1 0.02828 0.02828 PP 0.02827 0.02827 S1 0.02826 0.02826 S2 0.02825 0.02826 S3 0.02824 0.02825

Kaspa אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 1.92M $34.26 M $32.33 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.67M קניות פעילות ל-3 ימים $3.47 M מכירות פעילות ל-3 ימים $4.15 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.25M קניות פעילות ל-7 ימים $6.40 M מכירות פעילות ל-7 ימים $6.64 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Kaspa זרימת הון זרימת נטו פנימה KASUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.05 M 0.03 2026-08-20 -$0.18 M 0.03 2026-08-19 -$0.03 M 0.03 2026-08-18 -$0.15 M 0.03 2026-08-17 -$0.35 M 0.03 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.