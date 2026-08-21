קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kaspa, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kaspa, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על KAS

KAS מידע על מחיר

מה זה KAS

KAS מסמך לבן

KAS אתר רשמי

KAS טוקניומיקה

KAS תחזית מחיר

KAS היסטוריה

KAS מדריך קנייה

KASממיר מטבעות לפיאט

KAS ספוט

KAS חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Kaspa (KAS) ניתוח טכני היום

Kaspa (KAS) ניתוח טכני היום

דף Kaspa הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KAS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Kaspa למטה.

Kaspa (KAS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.028236--+11.63%-1.39%-16.76%
למידע נוסף על Kaspa מחיר

Kaspa אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Kaspa במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 1
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0283
0.02829
R2
0.02829
0.02828
R1
0.02828
0.02828
PP
0.02827
0.02827
S1
0.02826
0.02826
S2
0.02825
0.02826
S3
0.02824
0.02825

Kaspa אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
1.92M
$34.26 M
$32.33 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.67M
קניות פעילות ל-3 ימים
$3.47 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$4.15 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.25M
קניות פעילות ל-7 ימים
$6.40 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$6.64 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Kaspa זרימת הון

זרימת נטו פנימהKASUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.05 M0.03
2026-08-20-$0.18 M0.03
2026-08-19-$0.03 M0.03
2026-08-18-$0.15 M0.03
2026-08-17-$0.35 M0.03

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Kaspa

סחור ב Kaspa (KAS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Kaspa מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTKAS
$0.028236
$0.028236$0.028236
+0.55%
51.21M (USDT)
/USDCKAS
$0.02824
$0.02824$0.02824
+0.60%
3.71M (USDT)
/USD1KAS
$0.028199
$0.028199$0.028199
+0.39%
1.96M (USDT)
/EURKAS
$0.02415
$0.02415$0.02415
+0.41%
2.20M (USDT)
/USDEKAS
$0.028137
$0.028137$0.028137
+0.04%
2.01M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

KAS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KAS
KAS
USD
USD

1 KAS = 0.028236 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.