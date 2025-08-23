מה זהKarrat (KARRAT)

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

Karrat (KARRAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Karrat (KARRAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KARRAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Karrat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Karrat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Karrat כמה שווה Karrat (KARRAT) היום? החי KARRATהמחיר ב USD הוא 0.0599 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי KARRAT ל USD? $ 0.0599 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של KARRAT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Karrat? שווי השוק של KARRAT הוא $ 21.19M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של KARRAT? ההיצע במחזור של KARRAT הוא 353.69M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KARRAT? ‏‏KARRAT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.26967282682687 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KARRAT? KARRAT ‏‏רשם מחירATL של 0.030300711023323768 USD . מהו נפח המסחר של KARRAT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KARRAT הוא $ 970.72K USD . האם KARRAT יעלה השנה? KARRAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KARRAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

