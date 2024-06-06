KARRAT

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

שֵׁםKARRAT

דירוגNo.882

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.37%

אספקת מחזור393,931,654.66759616

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.3939%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.26967282682687,2024-06-06

המחיר הנמוך ביותר0.030300711023323768,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

